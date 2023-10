Tennis: à Paris, Djokovic de retour aux affaires

Un mois et demi après son 24e sacre historique en Grand Chelem, le N.1 mondial Novak Djokovic lance la dernière ligne droite de sa saison au Masters 1000 de Paris qui débute lundi, avant le Masters à Turin mi-novembre.

Fraîchement auréolé d'un 24e titre majeur -- record absolu de l'Australienne Margaret Court égalé -- conquis à l'US Open mi-septembre, "Nole" avait reçu un accueil si mémorable et enfiévré à Belgrade, au balcon de l'hôtel de ville aux côtés de ses compatriotes basketteurs vice-champions du monde, qu'il en avait été ému aux larmes.

Il avait dans la foulée fait une incursion victorieuse en Coupe Davis, en Espagne, à Valence, avant d'appuyer sur le bouton pause pour six semaines.

L'Espagnol Carlos Alcaraz, N.2 mondial, au Masters 1000 de Shanghai le 11 octobre 2023 à Shanghai AFP/Archives

On l'a aperçu fin septembre, la raquette de tennis troquée contre un club de golf, mais toujours compétiteur dans l'âme: c'est lui qui a remporté une épreuve réservée aux personnalités organisée en marge de la Ryder Cup près de Rome, associé à l'ex-footballeur gallois Gareth Bale, sous la supervision de l'Ecossais Colin Montgomerie, ancien N.2 mondial de golf.

Préparation d'avant-saison

"Je n'ai pas le même niveau au golf qu'au tennis", a toutefois souri en conférence de presse samedi celui qui approche du cap vertigineux des 400 semaines passées sur le trône du tennis mondial (il entamera sa 397e lundi).

S'il a zappé la tournée asiatique automnale, Djokovic ne s'est pas pour autant tourné les pouces: outre sa reprise de l'entraînement pour la fin de saison, le trentenaire serbe a consacré une partie des dernières semaines à entamer, déjà, sa préparation d'avant-saison pour 2024, a-t-il expliqué.

Le Russe Daniil Medvedev, N.3 mondial, en finale du tournoi de Vienne le 29 octobre 2023 à Vienne APA/AFP

D'ici là, dans la salle de l'est parisien, où il détient le record de titres avec six victoires (2009, 2013, 2014, 2015, 2019 et 2021), le finaliste sortant reprendra son duel pour la place de N.1 mondial en fin d'année avec son jeune rival Carlos Alcaraz.

Cinq cents points seulement séparent les deux joueurs à la Race, le classement établi sur l'année civile (8.945 points pour Djokovic contre 8.445 pour Alcaraz). 1.000 points sont en jeu à Paris, et 1.500 le seront à Turin.

De Pékin (demi-finale perdue contre Sinner) à Shanghaï (battu en huitièmes de finale par Dimitrov) à l'automne, "Carlitos" n'a pas capitalisé sur l'absence de "Djoko" en ne rapportant d'Asie que 270 points. Et l'Espagnol de 20 ans vient de renoncer à jouer à Bâle, le pied gauche et le dos douloureux.

Entraînement avec Alcaraz

Le Danois Hiolger Rune, N.6 mondial, en demi-finale du tournoi de Bâles le 28 octobre 2023 à Bâle AFP

Tous deux exemptés de premier tour, Djokovic et Alcaraz se sont entraînés ensemble dimanche à la mi-journée.

Le premier débutera son tournoi soit contre son compatriote Miomir Kecmanovic (55e), soit contre l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (32e), quand le second s'élancera face au Français Alexandre Muller (84e) ou au Russe Roman Safiullin (43e).

Dans un tableau exceptionnellement dense avec l'intégralité du top 15 au rendez-vous, se profilent potentiellement pour le Serbe un remake de la finale 2022 avec le Danois Holger Rune dès les quarts de finale, et au tour précédent un face-à-face électrique avec le jeune Américain Ben Shelton.

Rune, justement, fait partie des joueurs en quête d'un des trois derniers billets encore en jeu pour le Masters qui réunira le top 8 de la saison du 12 au 19 novembre à Turin (Italie).

Le Grec Stefanos Tsitsipas, N.7 mondial, en demi-finale du tournoi de Vienne le 28 octobre 2023 à Vienne APA/AFP

Cinq joueurs ont déjà officiellement leur sésame en poche : Djokovic, Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, titré à Vienne dimanche, et Andrey Rublev. Stefanos Tsitsipas tient solidement la corde pour le sixième, et Alexander Zverev et Rune, sous la menace de Hubert Hurkacz, sont les deux mieux placés pour l'instant pour les deux derniers.