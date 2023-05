Tennis: pour ses vingt ans, Alcaraz s'offre une nouvelle finale à Madrid

Le jour de ses vingt ans, l'Espagnol Carlos Alcaraz, N.2 mondial et tenant du trophée, s'est offert une nouvelle finale au Masters 1000 de Madrid en dominant le Croate Borna Coric (20e) 6-4, 6-3 vendredi.

En finale dimanche, Alcaraz affrontera dans tous les cas un invité surprise : soit l'Allemand Jan-Lennard Struff (65e), soit le Russe Aslan Karatsev (121e). Ils s'affrontent pour la deuxième fois lors du tournoi madrilène, puisque le second avait battu au dernier tour des qualifications le premier, finalement repêché après un forfait de dernière minute.

Même s'il n'a que vingt ans, fêter son anniversaire dans la "Caja magica" de Madrid est devenu une habitude pour "Carlitos". Il y a déjà célébré ses 18 ans, et ses 19.

"C'est incroyable de fêter mes vingt ans avec vous, c'est vrai que chaque année je fête mon anniversaire ici, et chaque année c'est très spécial", a-t-il remercié le public madrilène qui venait de lui chanter "Cumpleanos feliz", la version espagnole de "Joyeux anniversaire".

Le protégé de Juan Carlos Ferrero, blessé pour l'Open d'Australie et qui n'a lancé sa saison qu'en février, visera déjà son quatrième titre en 2023, après Buenos Aires et Barcelone déjà sur terre battue, et le Masters 1000 d'Indian Wells entre les deux.

Prometteur pour Roland-Garros

L'Espagnol Carlos Alcaraz le 5 mai 2023 à Madrid AFP

Il confirme jour après jour ses excellentes dispositions sur ocre : le voilà désormais à 18 victoires pour une seule défaite (en finale à Rio) sur la surface en 2023. Prometteur à trois semaines de Roland-Garros (28 mai-11 juin).

Interrogé sur la liste des favoris à date, le Murcien en a cité quatre, "il y a (Stefanos) Tsitsipas, (Novak) Djokovic est toujours favori, +Rafa+ (Nadal, blessé depuis mi-janvier) s'il y est, ce sera toujours son tournoi" et lui-même. "Je me mets dans cette liste, parce que je joue à un bon niveau, j'ai des bons résultats et de la confiance", sourit-il. Même s'il "ne (se) sen(t) pas comme le meilleur joueur de tennis au monde", disait-il quelques instants plus tôt.

Avec Coric, Alcaraz a néanmoins trouvé du répondant, en particulier pendant la première moitié du premier set qui s'est étiré sur une heure. Le Croate n'a pas hésité à se montrer agressif et a gêné le jeune phénomène espagnol, notamment en mettant du volume dans ses frappes et en se montrant adroit au filet.

Mais le néo-vingtenaire a su hausser le ton pour breaker (3-2) et trouver la parade aux assauts de Coric pour finalement s'imposer en 1h40 min.

"Je suis très content de mon niveau de jeu tout au long du match, sans hauts et bas, et de ma concentration", apprécie-t-il.

S'il conserve le titre à Madrid, Alcaraz n'aura qu'à jouer un match au Masters 1000 de Rome la semaine suivante pour se réinstaller ensuite sur le trône de N.1 mondial aux dépens de Novak Djokovic.

En septembre dernier, "Carlitos" était devenu le plus jeune N.1 mondial de l'histoire dans la foulée de son premier sacre en Grand Chelem à l'US Open.