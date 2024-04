Tennis: retrouvailles Tsitsipas-Ruud à Barcelone

Les deux meilleurs joueurs de terre battue du moment, Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud, se retrouveront dimanche en finale du tournoi de Barcelone, une semaine après la victoire du Grec sur le Norvégien pour le titre à Monte-Carlo.

Tsitsipas (7e mondial) a éliminé en demi-finale le Serbe Dusan Lajovic (59e) 5-7, 6-4, 6-4. Auparavant Ruud (6e) avait battu l'Argentin Tomas Etcheverry (30e) (7-6 (8/6), 6-4.

Malmené, le Grec a mis du temps, comme au tour précédent contre contre l'Argentin Facundo Diaz Acosta, à prendre la mesure du Serbe, tombeur de l'espoir français Arthur Fils en quarts.

Il est parvenu à égaliser à une manche partout (6-4) au terme d'un set très disputé, avant que Lajovic ne commence à piocher physiquement et à manquer un peu de lucidité.

Tsitsipas a alors pris le service de son adversaire au meilleur moment, en début de troisième set, et a ensuite déroulé pour le remporter 6-2 grâce à deux breaks consécutifs.

"Ce n'était pas facile du tout, il s'est vraiment bien battu, je n'ai pas été très constant", a déclaré le 7e joueur mondial.

"Plus le match avançait, plus je me demandais pourquoi je ne gagnais pas les jeux que je devais gagner. Je me suis mis en colère et j'ai essayé d'échapper à la voie à sens unique sur laquelle le match avait commencé" a-t-il ajouté.

"J'ai livré un tennis vraiment différent et une bien meilleure version de moi-même dans le deuxième et le troisième set", a estimé le Grec.

4e finale de Ruud en 2024

Titré à Monte-Carlo pour la troisième fois dimanche dernier, le finaliste de Roland-Garros 2021 aura l'occasion de confirmer son rebond initié depuis le début de l'année 2024 contre Ruud, qui le devance d'une place au classements ATP mais n'avait pas fait le poids à Monte-Carlo.

Le Norvégien Caspter Ruud vainqueur de sa demi-finale du tournoi ATP 500 de Barcelone face à l'Argentin Tomas Etcheverry, le 20 avril 2024 AFP

Ruud, tête de série N.3, n'a pas perdu un set sur la terre catalane cette semaine.

Ce sera sa quatrième finale de l'année, après avoir perdu les trois premières.

Il s'est encore montré solide pour dominer le tenace Argentin, qui l'a poussé jusqu'au tie-break dans une première manche accrochée, en 1h15 de jeu, avant de craquer au milieu du second set, conclu 6-4.

"C'est fantastique! Ces deux semaines ont été très bonnes avec deux finales d'affilée. Cela va être spécial demain, je vais jouer pour le plus grand titre de ma carrière ", a estimé Ruud à Teledeporte.

"C'était un match difficile, peut-être mon meilleur match ici à Barcelone" a jugé le double finaliste à Roland-Garros (2022, 2023), dans une forme prometteuse à quelques semaines du tournoi parisien.