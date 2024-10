Tennis: "Richie" et Bercy, fin de partie

Pour sa 17e et ultime participation au Masters 1000 de Paris, à 38 ans , Richard Gasquet, rempli d'émotion de se "retrouver ici encore une fois", a chuté dès le premier tour mardi.

Bénéficiaire d'une invitation pour entrer directement dans le tableau principal du Masters 1000 de Paris malgré son 133e rang mondial du moment, "Richie" s'est incliné 6-3, 6-4 face au repêché belge Zizou Bergs (65e) en 80 minutes.

"On aimerait que ce moment ne vienne jamais, on aimerait jouer toute notre vie au tennis", a avoué Gasquet au cours d'une courte cérémonie d'hommage organisée à même le court après sa défaite.

"J'ai eu la chance de jouer ici pour la première fois en 2003, on est en 2024, ça fait quelques saisons... Vous m'avez donné toute ma vie des sensations extraordinaires. C'est beaucoup d'émotion de me retrouver ici encore une fois. Un jour, je sais que je reviendrai en spectateur, avec vous, dans les tribunes", a promis le Biterrois au revers à une main signature.

Au moment de dire adieu au tournoi parisien, Gasquet y partage le record de participations avec Novak Djokovic, absent cette année.

"C'est une légende, j'ai grandi avec, a salué son adversaire du jour. Ce sont des gars qui t'inspirent."

C'est finalement dans une ambiance plutôt discrète, à son image, que "Richie" a tiré sa révérence à Bercy.

Richard Gasquet opposé au Belge Zizou Bergs à Paris, le 29 octobre 2024 AFP

Il y a bien eu une timide Marseillaise entonnée à son entrée sur le court, quelques "Richard, Richard, Richard" dégringolés des tribunes quand il était déjà distancé après une vingtaine de minutes de jeu, et un clapping lancé quand Bergs a servi pour le gain de la partie après moins d'une heure et demie de match. Mais rien pour cette fois des atmosphères électriques dans lesquelles la salle de l'est parisien a parfois chaviré.

Fils et Mpetshi Perricard, première

Sans doute parce que ce n'est pas encore la fin pour de bon, puisque Gasquet va continuer à jouer sur le circuit jusqu'à la prochaine édition de Roland-Garros, où il mettra un terme à sa carrière au printemps.

Peut-être aussi parce qu'à Bercy, il ne faisait en fait que débuter sa tournée d'adieux devant le public français. D'ici à l'édition 2025 de la levée du Grand Chelem sur terre battue, l'ex-N.7 mondial et triple demi-finaliste en Grand Chelem prévoit de s'aligner à Montpellier et à Marseille en début de saison prochaine, selon son entraîneur Julien Cassaigne.

Et pourquoi pas à Metz dès la semaine prochaine, si une invitation lui est attribuée.

En deux décennies de Bercy, Gasquet s'y est, au mieux, invité dans le dernier carré en 2007, l'année où il s'est hissé le plus haut au classement ATP, jusqu'à la septième place mondiale. Il avait éliminé successivement Jo-Wilfried Tsonga, James Blake et Andy Murray, avant d'être stoppé par l'Argentin David Nalbandian.

Il y a plus tard atteint à deux reprises les quarts de finale, en 2013 et en 2015, avant de buter respectivement sur Rafael Nadal et Murray. Depuis cette année-là, il n'y a plus jamais gagné deux matches de suite.

Arthur Fils vainqueur du Croate Marin Cilic au Masters de Paris-Bercy, le 29 octobre 2024 AFP

Dernière pour "Richie", premières en revanche pour Arthur Fils et Giovanni Mpetshi Perricard: les deux jeunes promesses du tennis français ont chacun vécu leur toute première victoire dans la salle parisienne.

Le premier, nouveau venu dans le top 20, aux dépens du Croate Marin Cilic 7-6 (7/5), 6-4.

Le second, fraîchement sacré à Bâle dimanche, en renversant l'Américain Frances Tiafoe (17e) 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 6-3 mardi.

Le dernier match gagné de Gasquet sur le circuit principal remonte lui au premier tour de Roland-Garros fin mai (contre Coric). Il n'en a gagné que trois au total en 2024.