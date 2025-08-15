Tennis: Rybakina bat Sabalenka et défiera Swiatek en demi-finale

Le
15 Aoû. 2025 à 18h57 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Elena Rybakina à Cincinnati le 15 août 2025

Elena Rybakina à Cincinnati le 15 août 2025

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
Dylan Buell
Partager 2 minutes de lecture

Elena Rybakina a éliminé vendredi la N.1 mondiale Aryna Sabalenka, tenante du titre, 6-1, 6-4, au tournoi WTA 1000 de Cincinnati et défiera Iga Swiatek en demi-finale.

La Polonaise s'était qualifiée précédemment en battant la Russe Anna Kalinskaya 6-3, 6-4.

Même si Rybakina (9e mondiale) joue les seconds rôles sur le circuit par rapport à Sabalenka, les deux joueuses avaient alterné victoire et défaite lors de leurs six derniers matches. Après le succès de la championne de Minsk sur l'herbe de Berlin en juin, c'était donc le tour de la native de Moscou.

Très efficace au service (11 aces), elle a profité du manque de mordant de sa rivale pour remporter le premier set rapidement. Dans le deuxième, Sabalenka a mieux joué mais n'a pu convertir aucune de ses quatre balles de break.

Rybakina, dont le principal titre de gloire est d'avoir remporté Wimbledon en 2022, a perdu ses trois duels cette saison contre Swiatek, qui s'est elle imposée au All England Club il y a un mois.

La Polonaise, 3e mondiale, a nettement dominé Kalinskaya (34e), qui s'est accrochée alors qu'elle a semblé gênée par un problème au mollet gauche dès le début de la rencontre. Elle a notamment sauvé quatre balles de match avant de s'incliner.

Iga Swiatek à Cincinnati le 15 août 2025

Iga Swiatek à Cincinnati le 15 août 2025

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
Dylan Buell

Les deux joueuses ne s'étaient affrontées qu'une fois avant vendredi, l'année dernière en demi-finale du tournoi de Dubai où Kalinskaya avait créé la surprise en battant la Polonaise 6-4, 6-4, avant d'échouer pour le titre.

À la suite de son triomphe à Wimbledon, elle avait fait sa rentrée au tournoi de Montréal où elle avait perdu dès les huitièmes contre la Danoise Clara Tauson.

Sport
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Sport

Des starting-blocks lors de la compétition du Grand Slam Track d'athlétisme à l'université de Pennsylvanie à Philadelphie le 31 mai 2025
Sport

Athlétisme: Michael Johnson met son Grand Slam Track sur pause en raison de problèmes financiers

Le Français Térence Atmane défie samedi le N°1 mondial Jannik Sinner, en demi-finale au Masters 1000 de Cincinnati - Dylan Buell/Getty Images/AFP
Sport

Tennis: Térence Atmane, le grand potentiel qui perce à Cincinnati

Le Français Fabio Quartararo a terminé troisième du GP d'Allemagne, comptant pour la Coupe du monde de MotoGP à Hohenstein-Ernstthal le 12 juillet 2025
Sport

MotoGP: chez Yamaha ou ailleurs, Fabio Quartararo veut "regagner"

39.162, -84.45689

À la une

International

"Un pari historique": quels enjeux pour la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska?

International

"Le Liban n'aura plus de vie": le Hezbollah prêt à "livrer bataille" pour s'opposer à son désarmement

International

Israël: le leader palestinien Marwan Barghouti intimidé par un ministre israélien dans sa cellule

Environnement

Près de 200 morts en 24h: les images des inondations au Pakistan après de soudaines pluies de mousson

International

Pas de traité contre la pollution plastique, échec des négociations en Suisse

International

Serbie : deuxième soir d'affrontement entre manifestants et partisans du pouvoir

Sport

"Des stratégies différentes": pourquoi le top 10 des clubs de football les plus riches d'Afrique ne change pas

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

TERRIENNES

A la recherche de Berthe Weill, galeriste d'avant-garde