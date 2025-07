Tennis: sa suspension purgée, Sinner fait déjà revenir son ancien préparateur physique

L N.1 mondial italien Jannik Sinner lors de sa finale de Wimbledon contre l'Espagnol Carlos Alcaraz au All England Lawn Tennis Club de Londres le 13 juillet 2025

Un retour express aux airs de pied de nez: le N.1 mondial Jannik Sinner va recommencer à travailler avec son ancien préparateur physique Umberto Ferrara, impliqué dans ses contrôles positifs à un anabolisant qui lui avaient valu une suspension de trois mois du circuit.

Sans préparateur physique attitré depuis sa défaite surprise au deuxième tour du tournoi de Halle en juin, l'Italien de 23 ans a annoncé mercredi via sa société de management Avima qu'il réembauchait Ferrara "avec effet immédiat" pour préparer le Masters 1000 de Cincinnati (7-18 août) et surtout l'US Open (24 août-7 septembre), dont il est tenant du titre.

Ce retour en grâce intervient moins d'un an après le limogeage d'Umberto Ferrara et de l'ex-physiothérapeute de Sinner, Giacomo Naldi, remerciés après la révélation à l'été 2024 de deux contrôles positifs de Sinner au clostebol.

"Umberto a joué un rôle important dans le développement de Jannik, et son retour reflète un souci renouvelé de continuité et de performance au plus haut niveau", a indiqué Avima dans un communiqué de presse publié dix jours après le premier titre de Sinner à Wimbledon.

Depuis la révélation par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia) des contrôles positifs de Sinner au clostebol, le N.1 mondial n'a cessé de clamer son innocence, expliquant qu'il avait été contaminé lors d'un massage prodigué par un membre de son entourage.

Si l'origine accidentelle de la contamination a été reconnue par les autorités antidopage, l'Agence mondiale antidopage (AMA) a tout de même infligé à l'Italien une suspension, négociée avec lui, de trois mois entre février et mai 2025, au titre de sa responsabilité envers son entourage.

Le N.1 mondial italien Jannik Sinner lors de sa demi-finale de Wimbledon contre le Serbe Novak Djokovic au All England Lawn Tennis Club (Londres) le 11 juillet 2025 AFP/Archives

L'affaire agite le circuit depuis près d'un an, certains joueurs dénonçant la révélation tardive des contrôles positifs de Sinner (réalisés en mars 2024, révélés en août) ou la légèreté des sanctions infligées par l'Itia et l'AMA.

Même après s'être séparé de Ferrara, Sinner l'avait qualifié d'"excellent préparateur" en marge des Finales ATP de Turin en novembre 2024.

Ce dernier, qui a collaboré avec l'ex-membre du top 10 Matteo Berrettini ces derniers mois, a pour sa part rejeté la responsabilité de la contamination de Sinner sur Giacomo Naldi.

"Faire les choses différemment"

Auprès de la Gazzetta dello Sport, Ferrara avait reconnu en avril utiliser "depuis des années" un spray contenant du clostebol "car il m'a été prescrit par un médecin spécialiste pour soigner une pathologie chronique".

"J'étais parfaitement conscient de l'interdiction et je l'ai toujours gardé avec la plus grande prudence, dans mon nécessaire de toilette personnel", avait-il poursuivi.

Le N.1 mondial italien Jannik Sinner lors de la finale de Wimbledon contre l'Espagnol Carlos Alcaraz au All England Tennis Lawn Tennis de Londres le 13 juillet 2025 AFP/Archives

Mais "je ne l'ai pas confié à Naldi, je lui ai suggéré de l'utiliser pour soigner une coupure qui ne cicatrisait pas et qui compliquait son travail. J'ai été très clair en lui communiquant la nature de ce produit et la nécessité qu'il ne devait en aucun cas entrer en contact avec Jannik. J'en ai autorisé l'usage uniquement dans ma salle de bain personnelle", a soutenu Ferrara.

"Naldi n'a pas nié avoir été informé, mais a dit ne pas s'en souvenir", a-t-il insisté.

Le préparateur physique assure qu'il n'avait "absolument pas" idée que Naldi avait traité Sinner sans gants ou sans s'être lavé les mains après avoir utilisé ce spray, "justement en raison des avertissements que je lui avais donnés et de ses compétences".

Ces derniers mois, Sinner a travaillé avec l'ancien préparateur physique de l'ex-N.1 mondial Novak Djokovic, Marco Panichi, et le physiothérapeute Ulises Badio.

Mais le quadruple vainqueur en Grand Chelem a indiqué juste avant Wimbledon avoir mis fin à sa collaboration avec les deux hommes.

"Il ne s'est rien passé de particulier" pour justifier ce changement d'entourage, avait souligné le discret Italien.

Avec Panichi et Badio, "on a obtenu des résultats incroyables par le passé, je les en remercie bien sûr énormément. On a fait du bon boulot, mais j'ai décidé de faire les choses différemment", avait-il développé.