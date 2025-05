Tennis: Sinner en démonstration, Paolini en finale, l'Italie en fête à Rome

Le tennis italien est au septième ciel à Rome: son héros Jannik Sinner, irrésistible, a donné une leçon à Casper Ruud en quarts de finale jeudi et Jasmine Paolini s'est hissée en finale, un première pour une Italienne depuis 2014.

Sur le toit du monde grâce aux succès de ses équipes nationales l'automne dernier dans la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) et en Coupe Davis, l'Italie attend depuis 1985 pour les femmes et depuis 1976 pour les hommes que ses représentants remportent enfin "ses" Internationaux.

Elle touche enfin au but avec trois atouts de choix pour mettre fin à cette disette, Sinner et Lorenzo Musetti (9e mondial) dans le dernier carré, et Paolini en finale. Elle peut même rêver à un double triomphe inédit "a casa".

Confronté à son premier joueur du Top 10 mondial depuis son retour à la compétition, Sinner n'a pas fait de détails contre Ruud. Il a écoeuré et essoré 6-0, 6-1 le N.7 mondial, pourtant récent vainqueur du Masters 1000 de Madrid et double finaliste à Roland-Garros (2022, 2023).

Il ne lui a laissé que sept petits points dans un premier set bouclé en 27 minutes dans un Campo centrale partagé entre admiration et incrédulité, tant le N.1 mondial semblait sur son nuage.

Breaké d'entrée dans le second set, Ruud a fini par remporter un jeu qu'il a fêté en levant les bras, pour revenir à 2-1.

Des spectateurs avec le drapeau italien durant le match entre l'Italienne Jasmine Paolini et l'Américaine Peyton Stearns le 15 mai 2025 AFP

Mais la machine Sinner, de retour d'une suspension de trois mois pour deux contrôles antidopage positifs à un anabolisant via une contamination accidentelle, a repris son démonstration et a conclu son festival en un peu plus d'une heure de jeu (1h03).

"Je me suis bien senti sur le court, mon but reste de savoir où j'en suis mais tout peut changer en tennis", a-t-il expliqué

Deux Italiens dans le dernier carré

L'Italienne Jasmine Paolini après sa victoire en demi-finales du tournoi de Rme face à l'Américaine Peyton Stearns le 15 mai 2025 AFP

Son prochain adversaire, l'Américain Tommy Paul (12e mondial), a du souci à se faire: il s'est certes qualifié pour la deuxième année consécutive pour le dernier carré à Rome en dominant le Polonais Hubert Hurkacz (31e) 7-6 (7/4), 6-3, mais il ne semble pas avoir les épaules assez large pour contrarier Sinner.

Avec Musetti, Sinner, 23 ans, a déjà écrit un nouvelle page de l'histoire du tennis italien: c'est la première fois depuis le début de l'ère Open (1968) que deux Italiens sont en demi-finales à Rome, la première fois aussi qu'il y a deux Italiens demi-finalistes d'un même Masters 1000 depuis la création de cette catégorie en 1990.

Paolini a, elle, mal débuté sa demi-finale contre la surprise américaine, Peyton Stearns (42e). Elle a été menée 4-1 face à une adversaire en confiance après avoir notamment éliminé sa compatriote Madison Keys, la Japonaise Naomi Osaka et l'Ukrainienne Elina Svitolina.

Mais poussée par le public romain, la N.5 mondiale a repris le contrôle du match et n'a plus laissé que deux jeux à son adversaire pour s'imposer 7-5, 6-1.

"C'est un rêve pour moi de me retrouver en finale, j'ai mal débuté ce match, mais vous n'avez donné un sacré coup de main", a-t-elle lancé aux 10.800 spectateurs, ravis.

En finale samedi, l'Italienne, finaliste à Roland-Garros et Wimbledon en 2024, sera opposée à l'Américaine Coco Gauff (3e) ou à la Chinoise Zheng Qinwen (8e), tombeuse mercredi de la N.1 mondiale et grande favorite Aryna Sabalenka.

L'Italienne Jasmine Paolini lors de sa demi-finale face à l'Américaine Peyton Stearns le 15 mai 2025 AFP

Paolini, 29 ans, est la première Italienne en finale au Foro Italico depuis onze ans et le parcours de Sara Errani, sa partenaire de double.

Errani, présente dans la box de Paolini jeudi, s'était ensuite lourdement inclinée en finale face à l'Américaine Serena Williams.