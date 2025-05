Tennis: Sinner enchaîne à Rome, Sabalenka, Gauff et Paolini en quarts

Une deuxième victoire nette avant le premier test: le N.1 mondial Jannik Sinner, de retour sur le circuit après trois mois de suspension, s'est qualifié lundi sans trembler pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, où l'attend le redoutable argentin Francisco Cerundolo (18e).

Dans le tableau féminin, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka a dû s'employer pour battre la coriace Ukrainienne Marta Kostyuk et rallier les quarts, comme avant elle les N.3 et 5 mondiales Coco Gauff et Jasmine Paolini.

- Sinner solide avant le test Cerundolo -

L'Italien Jannik Sinner, N.1 mondial, au 3e tour du Masters 1000 de Rome contre le Néerlandais Jesper De Jong le 12 mai 2025 AFP

Après une victoire 6-3, 6-4 samedi pour son premier match officiel depuis janvier, Jannik Sinner a une nouvelle fois gagné lundi sans concéder de set.

En quête d'un premier titre au Masters 1000 à Rome, qui serait aussi le premier sacre italien à domicile depuis 1976, le N.1 mondial a battu 6-4, 6-2 le Néerlandais Jesper de Jong (93e).

Banni trois mois du circuit en vertu d'un accord passé en février avec l'Agence mondiale antidopage (AMA) après des contrôles positifs à un anabolisant, Sinner passera un premier test d'envergure en huitièmes de finale, où il affrontera le spécialiste argentin de la terre battue Francisco Cerundolo (18e).

Le récent demi-finaliste du Masters 1000 de Madrid, vainqueur de 18 matches sur la surface ocre depuis le début de la saison -- total inégalé sur le circuit ATP -- s'est débarrassé sur un score identique (6-4, 6-2) du qualifié autrichien Sebastian Ofner.

L'Américaine Coco Gauff en huitième de finale du WTA 1000 de Rome contre la Britannique Emma Raducanu le 12 mai 2025 AFP

Cerundolo a remporté en 2023 son seul duel sur terre battue contre Sinner, déjà en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome.

"Je sais que je devrai élever mon niveau de jeu demain (mardi, NDLR)", a anticipé l'Italien. Ça sera un bon test."

Le vainqueur du match affrontera soit le Norvégien Casper Ruud (7e) soit l'Espagnol Jaume Munar (66e) en quarts de finale.

Le vainqueur du récent Masters 1000 de Madrid menait 7-5, 2-0 contre le Romain Matteo Berrettini (30e) quand le chouchou du public a abandonné, manifestement diminué par une blessure. Munar a lui battu 6-4, 6-2 l'Américain Sebastian Korda (23e).

L'Australien Alex De Minaur (8e) a également rallié les huitièmes et se mesurera à l'Américain Tommy Paul (12e).

- Sabalenka ferraille -

L'Italienne Jasmine Paolini en huitième de finale du WTA 1000 de Rome contre la Lettonne Jelena Ostapenko le 12 mai 2025 AFP

Juste avant l'entrée de Sinner sur le Central, sa compatriote Jasmine Paolini y avait ravi les tifosi en éliminant 7-5, 6-2 la Lettonne Jelena Ostapenko (18e), lauréate en 2017 de Roland-Garros et récemment sacrée sur la terre battue de Stuttgart.

Entraînée depuis peu par Marc Lopez, la Toscane a dit se sentir "bien pour le moment" avec l'ex-coach de Rafael Nadal.

Avec l'enchaînement des tournois, "je n'ai pas encore eu beaucoup de jours d'entraînement" avec celui qui a succédé à son entraîneur au long cours, l'Italien Renzo Furlan, a poursuivi la double finaliste en Grand Chelem. "Mais pour le moment, tout se passe bien", a assuré Paolini, opposée en quarts à la Russe Diana Shnaider (11e).

La championne olympique Zheng Qinwen (8e) a éliminé 7-5, 6-1 la Canadienne Bianca Andreescu (121e) et affrontera la N.1 mondiale Aryna Sabalenka, qui s'est défaite de la coriace Ukrainienne Marta Kostyuk (27e), 6-1, 7-6 (10/8).

Aryna Sabalenka victorieuse de Marta Kostyuk à Rome le 12 mai 2025 AFP

Si Sabalenka a facilement remporté la première manche, Kostyuk, qui avait poussé la Bélarusse dans ses retranchements en quarts de finale à Madrid, s'est défendu dans le second acte où l'intensité des échanges n'a jamais baissé. Sabalenka s'est imposée grâce à une amortie sur sa troisième balle de match après 2h05 de jeu.

La N.3 mondiale Coco Gauff a pour sa part balayé 6-1, 6-2 la Britannique Emma Raducanu (49e) et doit désormais défier la jeune Russe Mirra Andreeva (7e), une des sensations du début de saison après ses victoires aux WTA 1000 de Dubaï et Indian Wells conquises à 17 ans à peine.

"La route vers le titre est encore longue", s'est d'ailleurs méfiée Gauff, finaliste du WTA 1000 de Madrid début mai.

Après huit victoires d'affilée, au WTA 125 de Saint-Malo puis à Rome, l'aventure s'est arrêtée lundi pour Naomi Osaka, dominée 6-4, 3-6, 7-6 (7/4) par l'Américaine Peyton Stearns (42e).

Tombeuse au 3e tour de la lauréate de l'Open d'Australie Madison Keys (6e), Stearns défiera l'Ukrainienne Elina Svitolina (14e) pour une place dans le dernier carré.