Tennis: Sinner malade, Alcaraz et Swiatek sacrés à Cincinnati juste avant l'US Open

La Polonaise Iga Swiatek a remporté le tournoi WTA 1000 de Cincinnati en battant l'Italienne Jasmine Paolini, le 18 août 2025

Iga Swiatek et Carlos Alcaraz ont remporté lundi pour la première fois le tournoi de Cincinnati, l'Espagnol profitant de l'abandon en finale de Jannik Sinner, malade lors d'un choc avorté à quelques jours de l'US Open.

Après la finale de Roland-Garros remportée par Alcaraz, et celle de Wimbledon enlevée par Sinner, le Masters 1000 de Cincinnati offrait un nouveau duel alléchant entre les deux cadors du tennis masculin, qui devait faire monter la tension avant le dernier Grand Chelem de la saison, qui débute dimanche à New York.

Mais Sinner, malade, a été contraint d'abandonner alors qu'il était mené 5-0 lors du premier set.

L'Italien Jannik Sinner abandonne en finale du Masters 1000 de Cincinnati face à l'Espagnol Carlos Alcaraz, le 18 août 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Je suis désolé les gars, je ne peux pas. J'ai essayé, mais je ne peux pas. Je me sens mal. Je ne peux pas me déplacer, j'ai l'impression que je vais m'effondrer", a expliqué le tenant du titre au superviseur après avoir fait appel à un médecin.

"Je me sens mal depuis hier. Je pensais que ça irait mieux après la nuit mais c'était pire. J'ai essayé, je suis très déçu pour vous et désolé", a-t-il ajouté au micro du stade lors de la cérémonie.

Alcaraz "confiant"

"Soigne-toi bien, c'est le plus important", a tout de suite lancé Alcaraz à son grand rival après son abandon, validant malgré tout son neuvième succès contre l'Italien en 14 affrontements.

Sans combattre, l'Espagnol a ainsi remporté son 22e titre sur le circuit, le sixième cette saison, et le huitième en Masters 1000 depuis le début de sa carrière.

L'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté le tournoi ATP 1000 de Cincinnati en battant l'Italien Jannik Sinner, le 18 août 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Je me sens très confiant. J'aime New York où j'avais remporté mon premier Grand chelem", en 2022, a ajouté Alcaraz.

Il a mis fin lundi à la série de 26 succès sur dur de Sinner, qui n'avait plus perdu sur cette surface depuis la finale de l'ATP 500 de Pékin l'an passé, contre Alcaraz déjà.

L'abandon de l'Italien interroge sur sa forme au départ de l'US Open (24 août - 7 septembre), lui qui vise un troisième titre en Grand Chelem cette année après l'Open d'Australie en janvier et Wimbledon en juillet, le tout encadrant une suspension de trois mois pour dopage (février-mai).

Sinner ne s'est pas présenté en conférence de presse mais a transmis aux journalistes un communiqué qui assure qu'il défendra bien son titre à l'US Open, son "objectif principal", après quelques jours de "récupération".

De quoi mettre en doute sa participation au tournoi de double mixte qu'il doit débuter mardi avec la Tchèque Katerina Siniakova.

Lundi, lors d'une partie programmée à 15h00 locales (21h00 heure de Paris) sous le soleil intense de l'Ohio, Alcaraz a réussi un break blanc d'entrée, face à un Sinner maladroit et peu mobile, laissant imaginer la suite.

Alcaraz restera N.2 mondial au prochain classement ATP mais avec un peu moins de 2.000 points de retard sur Sinner.

Première pour Swiatek

Plus tard dans la journée, Iga Swiatek a elle aussi remporté le tournoi pour la première fois, grâce à un succès 7-5, 6-4 face à l'Italienne Jasmine Paolini.

La Polonaisee Iga Swiatek opposée à l'Italienne Jasmine Paolini en finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati, le 18 août 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

La Polonaise N.3 mondiale, qui deviendra N.2 au prochain classement, n'a pas perdu un seul set dans l'Ohio, de quoi la lancer parfaitement vers l'US Open, qu'elle avait remporté en 2022.

Swiatek, titrée à Wimbledon en juillet, a soulevé le 24e trophée de sa carrière, le 11e en WTA 1000, une catégorie où seule Serena Williams compte plus de titres (13).

Face à Paolini, qu'elle a désormais dominé six fois en autant de duels, Swiatek a réussi à surmonter un mauvais départ (0-3) dans le premier set.

La Polonaise a remporté les cinq jeux suivants, été débreakée à 5-4 alors qu'elle servait pour la manche, avant de prendre le dessus dans l'échange pour valider le premier set (7-5).

Les deux joueuses ont échangé les breaks dans la seconde manche, Swiatek se montrant toutefois beaucoup plus efficace (6 balles de break converties sur 6 dans la rencontre, 4 sur 10 pour Paolini).

Surtout, la Polonaise a pu compter à certains moments sur son service avec 9 aces, dont un sur sa première balle de match.