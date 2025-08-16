Tennis: Sinner met fin à l'aventure d'Atmane en demi-finale à Cincinnati et prend rendez-vous avec Alcaraz

L'Italien Jannik Sinner au filet contre le Français Térence Atmane, le 16 août 2025 en demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati

Implacable, le N.1 mondial Jannik Sinner a mis fin à la folle aventure du Français Térence Atmane 7-6 (7/4), 6-2 en demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati (Ohio) samedi.

Sinner affrontera ainsi en finale lundi son grand rival, l'Espagnol Carlos Alcaraz (N.2 mondial), qu'il a dominé en finale de Wimbledon au mois de juillet. Avant que les deux cadors du circuit ne se tournent vers l'US Open (24 août - 7 septembre), ultime Grand chelem de l'année.

Après Taylor Fritz (4e) et Holger Rune (9e), balayés à grand renfort de coups droits liftés par son puissant bras gauche, Térence Atmane (23 ans), sorti des qualifications, s'est heurté à un roc avec Jannik Sinner.

Le tenant du titre italien, qui fêtait samedi ses 24 ans, a enchaîné un 26e succès sur dur pour son tournoi de reprise après son triomphe à Wimbledon, et n'a toujours pas perdu un set dans l'Ohio.

Sur sa route, Sinner a su maîtriser la sensation Atmane, 136e joueur mondial habitué du circuit secondaire qui va bondir à la 70e place, au moins, au prochain classement mondial.

"C'était un challenge difficile, a commenté l'Italien au micro des organisateurs. À chaque fois qu'on joue contre un nouveau joueur c'est difficile. Il avait battu des joueurs incroyables, j'étais très prudent. Il servait très bien dans le premier set, il a un immense potentiel, on l'a vu, je lui souhaite le meilleur. Je suis heureux d'être de nouveau en finale."

Les qualifications de l'US Open pour Atmane

Le Français Térence Atmane au service contre l'Italien Jannik Sinner, le 16 août 2025 en demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Le Français a réussi à tenir le choc lors d'une première manche où les deux joueurs ont parfaitement tenu leur service (aucune balle de break).

Son manque d'expérience s'est vu dans le tie-break, débuté par une double faute puis trois fautes directes, pour un écart devenu trop dur à combler.

Après n'avoir inscrit que quatre points sur le service de l'Italien dans l'ensemble de la première manche, Atmane a un peu plus gêné Sinner lors du premier jeu de la deuxième manche (plusieurs égalités). Mais il a ensuite baissé le pied et concédé un break dans le quatrième jeu.

Pas adouci par le cadeau de son adversaire avant d'entrer sur le court -- une carte Pokémon Pikachu de la grande collection d'Atmane --, Sinner a déroulé le reste du set pour conquérir un 22e succès de suite contre un joueur français depuis Roland-Garros 2021.

Le Français Térence Atmane salue le public après sa défaite contre Jannik Sinner en demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati, le 16 août 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

À sa sortie du court, Atmane, révélation de la semaine, a été ovationné, se tapotant le coeur en saluant le public.

"Je pense avoir franchi un cap mentalement, une nouvelle dimension dans mon tennis que je n'arrivais pas encore à exploiter avant cela", a expliqué Atmane à l'issue de "deux semaines merveilleuses".

Malgré son nouveau statut, le tricolore n'a pas encore sa place garantie à l'US Open, dont les listes de qualifiés sont établies mi-juillet. Il devra passer par le tournoi de qualifications qui débute lundi à New York.

Lundi, Sinner s'attaquera lui à sa 28e finale sur le circuit ATP (20 titres pour l'instant) et espère soulever son premier trophée en Masters 1000 de la saison, où il aura connu les succès en Majeur (Open d'Australie et Wimbledon) mais aussi une suspension de trois mois pour dopage entre février et mai.

Zverev affaibli

Il y affrontera son plus grand rival, Carlos Alcaraz (22 ans), qui a battu Alexander Zverev 6-4, 6-3 en fin de journée samedi.

Dans un match décousu, d'abord interrompu 13 minutes pour prêter assistance à un spectateur, Alcaraz a réussi à surmonter quelques difficultés au service, à sauver trois balles de break d'affilée au quatrième jeu de la première manche, avant de prendre la main.

A 6-4 1-2, Zverev est sorti plusieurs minutes du court avec un médecin, avant de réapparaître mais de jouer visiblement diminué.

"Ca ne fait jamais plaisir de gagner contre quelqu'un qui n'est pas à 100%. On avait bien commencé à jouer du bon tennis puis d'un coup il ne s'est pas senti bien", a commenté Alcaraz au micro des organisateurs.

L'Espagnol Carlos Alcaraz (à gauche) et l'Italien Jannik Sinner en finale de Wimbledon, le 13 juillet 2025 AFP/Archives

L'Espagnol, qui vise un sixième titre cette année, va donc retrouver Sinner, qu'il a battu huit fois en 13 rencontres, dont en finale à Roland-Garros au printemps. Mais il reste sur un échec à Wimbledon.

"J'ai hâte d'affronter Jannik. Je pense que les gens aiment regarder nos matches, on pratique du beau tennis, au sommet, je suis prêt pour ce challenge", a ajouté "Carlitos".