Tennis: Swiatek affrontera Paolini en finale à Cincinnati

Le
17 Aoû. 2025 à 22h00 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
La Polonaise Iga Swiatek s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati en battant la Kazakhe Elena Rybakina le 17 août 2025

La Polonaise Iga Swiatek s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati en battant la Kazakhe Elena Rybakina le 17 août 2025

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
MATTHEW STOCKMAN
Partager 3 minutes de lecture

La Polonaise Iga Swiatek, tombeuse d'Elena Rybakina dimanche, a pris rendez-vous avec l'Italienne Jasmine Paolini, victorieuse de Veronika Kudermetova, pour la finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati.

La Polonaise, N.3 mondiale et titrée à Wimbledon en juillet, a débordé Rybakina 7-5, 6-3, et engrange de la confiance avant l'US Open (24 août-7 septembre), qu'elle avait remporté en 2022.

En cas de succès en finale, Swiatek, qui vise un 11e titre en tournoi WTA 1000, redeviendrait N.2 mondiale à la place de Coco Gauff mais derrière Aryna Sabalenka, sortie par Rybakina en quart de finale dans l'Ohio.

Menée 5-3 dans la première manche, Swiatek a réussi à inverser la tendance en accélérant son jeu avant de maîtriser le second set, ne concédant au total qu'un seul break dans la rencontre (3 balles de break sauvées).

"Ça a été un match difficile. Au début c'était assez fou, il faisait très chaud et on jouait très vite", a déclaré Swiatek (24 ans), finaliste pour la première fois à Cincinnati.

"J'ai réussi à jouer avec intensité et qualité. Je me sens très bien avec mon jeu en ce moment, je ne veux rien changer", a ajouté la sextuple vainqueur en Grand chelem.

Plus tard dans la journée, Jasmine Paolini a eu besoin de 2h21 de jeu pour dominer la Russe Veronika Kudermetova (28 ans, 36e) 6-3, 6-7 (2/7), 6-3.

Mécanique grippée

L'Italienne Jasmine Paolini lors de sa demi-finale contre la Russe Veronika Kudermetova au tournoi WTA 1000 de Cincinnati le 17 août 2025

L'Italienne Jasmine Paolini lors de sa demi-finale contre la Russe Veronika Kudermetova au tournoi WTA 1000 de Cincinnati le 17 août 2025

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
Dylan Buell

L'Italienne, N.9 mondiale âgée de 29 ans, n'avait jamais atteint la finale dans l'Ohio. Elle vise un troisième titre en WTA 1000 après Dubai en 2024 et Rome cette année.

Paolini a parfaitement lancé la partie, convertissant ses balles de break pour mener 6-3, 5-3, puis 5-4 en servant pour le match sans avoir concédé de balle de break auparavant.

Mais la mécanique de l'Italienne s'est grippée pendant que Kudermetova lâchait un peu plus ses coups, pour un débreak à sa troisième occasion et un tie-break du deuxième set ensuite largement dominé.

Paolini a fini par breaker lors du sixième jeu de la troisième manche, très long (4-2), avant de conclure sur son service.

"J'étais à 5-3 dans le deuxième set, jusque là tout allait bien, j'étais calme. Après j'ai commencé à stresser de plus en plus. J'ai réussi à oublier tout ça, à rester dans le moment présent pour bien revenir dans la partie", a commenté Paolini au micro des organisateurs.

"C'est toujours dur contre Iga, c'est une joueuse incroyable, elle défend très bien, elle sert bien aussi", a-t-elle anticipé avant la finale.

Swiatek n'a jamais perdu contre Paolini en cinq confrontations, dont une cette saison sur gazon à Bad Homburg.

La finale féminine ne débutera pas avant 18h00 locale lundi (00h00 mardi à Paris), après la finale hommes qui opposera Carlos Alcaraz à Jannik Sinner (15h00 locale).

Sport
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Sport

L'attaquant de l'Espanyol Barcelone Pere Milla (droite) après son but contre l'Atletico Madrid en Championnat d'Espagne à Cornella de Llobregat le 17 août 2025
Sport

Espagne: l'Atlético Madrid surpris par l'Espanyol Barcelone pour son entame en Liga

Le capitaine du PSG Vitinha (c), auteur du but de la victoire à Nantes, le 17 août 2025
International

Ligue 1: le PSG se lance doucement, Lille accroché malgré Giroud

Le milieu portugais du Paris SG Vitinha (centre) après son but contre Nantes pour la première journée de Ligue 1 à Nantes le 17 août 2025
International

Ligue 1: le PSG réussit ses débuts, sans briller

39.162, -84.45689

À la une

International

Pour Emmanuel Macron, Poutine ne veut pas la paix mais une "capitulation" de l'Ukraine

International

"Coalition des volontaires" pour l'Ukraine : qu'est-ce que c'est ?

Afrique

À quelques jours de la reprise des pourparlers entre la RD Congo et le M23, un projet d'accord de paix a été partagé

Rencontre

Guerre en Ukraine : Ursula Von der Leyen et Emmanuel Macron aux côtés de Zelensky pour rencontrer Trump à Washington

Protestation

"Fin de la guerre à Gaza", "retour des 50 otages"... en Israël, une grève générale contre la politique de Netanyahu

Intempéries

Au Cap-Vert, après la tempête Erin, 9 morts et 1500 déplacés dus aux violentes inondations

Mutilations génitales

En Gambie, malgré son interdiction et une loi en vigueur depuis dix ans, l'excision perdure

TERRIENNES

A la recherche de Berthe Weill, galeriste d'avant-garde

International

Sommet Trump/Poutine: Macron appelle à la vigilance et à maintenir la pression sur Moscou

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?