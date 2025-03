Tennis: Swiatek, Alcaraz, Djokovic, des cadors attendus au rebond à Miami

Plusieurs cadors dont Iga Swiatek, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev ou encore Novak Djokovic doivent rebondir lors du Masters 1000 de Miami à partir de mardi, après avoir connu des déceptions de dimensions différentes à Indian Wells.

. Tenants: Sinner absent, Collins irrégulière

Tenant du titre chez les hommes, le N.1 mondial italien Jannik Sinner va manquer le tournoi, purgeant toujours sa suspension antidopage de trois mois, point final controversé d'une longue affaire débutée par un contrôle positif au clostébol en mars 2024.

Les six dernières éditions du tournoi masculin ont abouti à six vainqueurs différents, dont Daniil Medvedev (2023), Carlos Alcaraz (2022) et Hubert Hurkacz (2021).

L'Américaine Danielle Collins était allée au bout du tableau féminin l'an passé lors d'une période faste, mais connaît un début d'année difficile.

Collins (31 ans), retombée à la 15e place mondiale, a perdu au 2e tour de l'Open d'Australie puis au 3e tour du WTA 1000 d'Indian Wells.

Elle pourrait retrouver en huitième de finale la patronne du circuit, la Bélarusse Aryna Sabalenka.

. Djokovic cherche son "niveau espéré"

Brillant à l'Open d'Australie, où il avait battu Alcaraz en quarts avant d'abandonner en demies, Novak Djokovic peine à revenir au top après sa blessure à une cuisse, avec des sorties dès ses premiers matches à Doha puis à Indian Wells.

Le Serbe aux 24 titres majeurs détient le record de succès à Miami (six), à égalité avec Andre Agassi. Mais le N.5 mondial n'a plus soulevé le trophée en Floride depuis 2016.

Le Serbe Novak Djokovic lors de sa défaite contre l'Italien Matteo Berettini au premier tour du tournoi ATP 500 de Doha le 18 février 2025 AFP/Archives

"Quand on est régulier pendant tant d'années, on a des attentes élevées. Les choses ont un peu évolué ces dernières années, j'ai eu du mal à jouer au niveau espéré. De temps à autre je réussis un très bon tournoi, mais la plupart du temps c'est une bataille. Ce n'est pas évident à gérer pour moi", a-t-il déclaré après Indian Wells.

Pour tenter de s'imposer à Miami neuf ans après, le Serbe, exempté de premier tour comme les autres têtes de série, devra commencer par se défaire soit de son jeune compatriote Hamad Medjedovic soit de l'Australien Rinky Hijikata avant de croiser éventuellement la route de Medvedev en quarts puis d'Alcaraz en demie.

Le N.2 mondial Alexander Zverev cherchera lui à enrayer une mauvaise série qui l'a vu perdre d'entrée en Californie après une tournée sud-américaine ratée. L'Allemand pourrait retrouver en quarts le tout récent vainqueur d'Indian Wells, le Britannique Jack Draper, ou le Danois Holger Rune, finaliste dans le désert californien.

. Alcaraz et Swiatek pour une marche en plus

Sans avoir raté leur tournoi d'Indian Wells, où ils étaient tenants du titre, Alcaraz et Swiatek se sont arrêtés en demi-finales à "Tennis Paradise".

Tous les deux vainqueurs en 2022 à Miami, ils ont le jeu pour rebondir en Floride.

L'Espagnol débutera son tournoi face au vainqueur du match entre le Belge David Goffin et l'Australien Aleksandar Vukic. Il pourrait ensuite retrouver en demi-finale Djokovic, son bourreau de Melbourne.

"Je vais essayer d'apprendre de cette défaite", a concédé Alcaraz après son élimination contre Jack Draper. "Je veux arriver à Miami avec l'envie de m'entraîner, l'envie de continuer à grandir, à m'améliorer."

"C'est un tournoi où j'aime aussi beaucoup jouer, je pense que j'ai joué très bon tennis là-bas. Contre Draper j'ai davantage pensé à lui qu'à moi, je vais essayer d'arriver à Miami et plus penser à ce que je dois faire et à une bonne exécution", a souligné le N.3 mondial.

Iga Swiatek pourrait elle affronter en quarts la lauréate de l'Open d'Australie en janvier, l'Américaine Madison Keys.

. Draper et Andreeva gonflés à bloc

La Russe Mirra Andreeva lors de sa victoire contre la Bélarusse Aryna Sabalenka en finale d'Indian Wells (Californie) le 16 mars 2025 AFP

Plus jeune lauréate d'un titre WTA 1000 à Dubaï en février, la prodige de 17 ans Mirra Andreeva a récidivé en dominant dimanche en finale à Indian Wells la N.1 mondiale Aryna Sabalenka.

Classée lundi 6e à la WTA, la Russe aborde sa première participation au tournoi de Miami en pleine confiance. Elle pourrait retrouver au deuxième tour pour son entrée en lice sa compatriote Veronika Kudermetova, ancienne N.9 mondiale qu'elle n'a jamais affrontée.

Jack Draper a lui décroché son premier Masters 1000 à Indian Wells et obtient à 23 ans le meilleur classement de sa carrière, au 7e rang mondial.

Eliminé dès le 2e tour l'an dernier à Miami, il a l'occasion de glaner de précieux points cette semaine. Il pourrait d'ailleurs retrouver Rune, sa victime en finale à Indian Wells, dès les huitièmes de finale.

. Fils sur sa lancée

Passé à deux points d'atteindre les demi-finales à Indian Wells lors de son affrontement contre Medvedev, le Français Arthur Fils a franchi une nouvelle étape dans sa progression, et voit déjà plus haut, lui qui a annoncé dimanche se séparer de son entraîneur Sébastien Grosjean.

Le Français Arthur Fils lors de sa défaite contre le Russe Daniil Medvedev en quart de finale d'Indian Wells (Californie) le 13 mars 2025 AFP

Désormais 18e mondial et N.1 français, il avait perdu au 1er tour lors de sa seule participation au tournoi floridien, l'an passé.

Pour son entrée en lice, Fils affrontera le vainqueur du duel entre Tallon Griekspoor et Tomas Etcheverry puis il pourrait croiser la route de Zverev en huitième.