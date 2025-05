Tennis: vainqueur à Madrid, l'éternel second Ruud brille enfin

Casper Ruud tient enfin sa victoire dans un grand tournoi: le Norvégien, double finaliste à Roland-Garros, a battu dimanche le Britannique Jack Draper 7-5, 3-6, 6-4 en finale à Madrid pour décrocher son premier titre en Masters 1000.

Avec ce sacre, qui intervient à trois semaines de Roland-Garros, le Norvégien de 26 ans (15e) compte désormais 13 titres à son palmarès, dont 12 sur sa surface de prédilection la terre battue.

Jusqu'ici, l'ancien N.2 mondial, qui réintégrera le top 10 lundi, faisait figure d'éternel finaliste malheureux dans les plus grands rendez-vous: Roland-Garros en 2022 et 2023, contre Rafael Nadal puis Novak Djokovic, mais aussi en finales d'un troisième Grand Chelem, l'US Open en 2022, et de deux Masters 1000 à Miami en 2022 et à Monte-Carlo en 2024.

Fils de Christian Ruud, ancien 39e mondial, le Norvégien a pour idole de jeunesse Rafael Nadal, dont il a toujours loué l'humilité.

Humble lui aussi, Casper Ruud est un joueur discret, profond en dehors des courts, n’hésitant pas à élaborer sur ses problèmes de santé mentale, comme cette semaine à Madrid.

"Je ne veux pas trop m’étendre sur le sujet mais j’ai traversé des problèmes de santé mentale cette année. J’ai donc consulté un professionnel et cela m’a beaucoup aidé", a-t-il confié.

Le Norvégien Casper Ruud en finale du Masters 1000 de Madrid contre le Britannique Jack Draper le 4 mai 2025 à Madrid AFP

"Un hamster dans sa roue"

"Je me sentais comme un hamster dans sa roue, avançant sans cesse. Le calendrier actuel m’empêche de m'arrêter , j’avais besoin de sortir de cette spirale et de réfléchir à ma vie (...) Je suis de retour dans la roue du hamster que le circuit nous impose, mais avec un bien meilleur état d’esprit", a poursuivi le Norvégien.

En finale à Madrid, Ruud jouait la sensation de ce début de saison le puissant gaucher Jack Draper, vainqueur à Indian Wells en mars, qui disputait sa première finale sur terre battue et qui intégrera le top 5 lundi.

Les deux joueurs ont chacun eu un passage à vide dimanche. Draper le premier: au moment de servir pour le set, le Britannique a enchaîné les fautes directes, permettant à Ruud de débreaker et prendre la manche.

Plus conquérant, le gaucher de 23 ans est mieux rentré dans le 2e set, profitant du trou d’air du Norvégien. Dans le dernier set, Draper était sur un fil et Ruud est parvenu à le breaker au bout de sa 5e tentative pour mener 3-2 et filer vers la victoire, en terminant par un jeu blanc sur son service.

Le Britannique Jack Draper en finale du Masters 1000 de Madrid contre le Norvégien Casper Ruud le 4 mai 2025 à Madrid AFP

Le tournoi de Madrid était très ouvert après le forfait du N.3 mondial Carlos Alcaraz et des sorties précoces de Novak Djokovic, dès son entrée en lice, et du N.2 mondial Alexander Zverev en huitièmes.