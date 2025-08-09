Tennis: Victoire facile de Sinner à Cincinnati dans son premier match depuis Wimbledon

09 Aoû. 2025
Top-seeded Jannik Sinner of Italy cruises to victory over Daniel Elahi Galan of Colombia in his opening match at the ATP-WTA Cincinnati Open

Top-seeded Jannik Sinner of Italy cruises to victory over Daniel Elahi Galan of Colombia in his opening match at the ATP-WTA Cincinnati Open

Jannik Sinner, de retour sur les courts près d'un mois après sa victoire à Wimbledon, n'a pas fait de détail samedi en écrasant le Colombien Daniel Elahi Galan 6-1, 6-1 lors de son premier match au tournoi de Cincinnati.

Le N.1 mondial italien s'est adjugé les cinq premiers jeux en 15 minutes n'offrant aucun répit à son adversaire, classé 144e et passé par les qualifications.

Il a gagné le match en 59 minutes, soit la victoire la plus rapide de sa carrière. Il s'agit de son 22e succès consécutif sur le dur, sa dernière défaite sur cette surface remontant à septembre face à l'Espagnol Carlos Alcaraz au tournoi de Pékin.

"Je ne savais pas à quoi m'attendre", a-t-il indiqué après ce retour réussi. "Je suis content car ce n'est pas facile de jouer ici", précisant que "la balle va très vite et il faut servir de manière très précise".

