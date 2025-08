Tennis/Canada: Osaka de retour en quarts en WTA 1000, Swiatek éliminée

La Japonaise Naomi Osaka, ex-N.1 mondiale aujourd'hui 49e, a déroulé face à la Lettonne Anastasija Sevastova 6-1, 6-0, se qualifiant pour les quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Montréal, dimanche, tandis que la Danoise Clara Tauson a créé la surprise en éliminant la N.3 mondiale Iga Swiatek, 7-6 (7-1), 6-3.

Après l'Américaine Coco Gauff (tête de série N.1), sa compatriote Jessica Pegula (N.3) et la Russe Mirra Andreeva (N.4), c'est au tour d’une autre favorite, la Polonaise Iga Swiatek (N.2), récemment couronnée à Wimbledon, d'être éliminée de l'Open du Canada.

Tauson, 22 ans, en profite pour atteindre le deuxième quart de finale en WTA 1000 de sa carrière, après Dubaï cette saison, où elle avait atteint la finale.

La 19e mondiale affrontera une autre gagnante d’un Grand Chelem cette saison -- l’Open d’Australie –, puisqu’elle se mesurera à l'Américaine Madison Keys (30 ans, 8e), finaliste du tournoi canadien en 2016, qui a dû batailler plus tôt dans la journée pour battre Karolina Muchova (14e) 4-6, 6-3, 7-5 en 2h20 min.

Osaka, 27 ans, disputera elle son deuxième quart de finale d'un tournoi d'envergure -- WTA 1000 ou Grand Chelem -- depuis son retour de maternité en janvier 2024, après Doha en février 2024.

"Je pense que ce qui fonctionne bien pour moi (cette semaine), c'est que j'ai vraiment confiance en ma condition physique. Je me sens très à l'aise pour renvoyer les balles maintenant", a commenté Osaka, double gagnante de l'US Open (2018, 2020) et de l'Open d'Australie (2019, 2021), mais dont les performances manquent de régularité depuis son retour, comme en témoignent ses éliminations au premier tour de Roland-Garros et au troisième tour de Wimbledon cette année.

"Direct et droit au but"

Une semaine après avoir mis fin à sa collaboration avec le Français Patrick Mouratoglou, longtemps entraîneur de Serena Williams, la joueuse a ajouté qu'elle "appréci(ait) vraiment" son nouveau coach, Tomasz Wiktorowski.

"J'aime bien son style d'entraînement. Il est très direct et va droit au but. Pour quelqu'un comme moi, qui a souvent l'esprit distrait, c'est très utile", a-t-elle expliqué en conférence de presse.

Osaka retrouvera en quart l'Ukrainienne Elena Svitolina (30 ans, 13e), qui avait remporté le tournoi canadien en 2017 et a battu 6-4, 6-1 l'Américaine Amanda Anisimova (23 ans, 7e), finaliste l’an dernier.

L'Australien Alex De Minaur en huitièmes de finale du Masters 1000 de Toronto contre l'Américain Frances Tiafoe le 3 août 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

A Toronto, où se dispute le volet masculin de l'Open du Canada, l'Australien Alex de Minaur (8e), vainqueur dimanche dernier du tournoi ATP 500 de Washington, s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000, en battant en trois sets, 6-2, 4-6, 6-4, l'Américain Frances Tiafoe (12e).

Tiafoe, 27 ans, a fait preuve de caractère pour égaliser à une manche partout, mais ses 49 fautes directes ont bien aidé de Minaur, finaliste du tournoi en 2023 et qui affrontera pour une place dans le dernier carré l'Américain Ben Shelton (22 ans, 7e), tombeur de l'Italien Flavio Cobolli (23 ans, 17e) 4-6, 6-4, 7-6 (7-1).

Tête de série N.6, le Russe Andrey Rublev (27 ans, 11e), finaliste du tournoi l'an dernier, a quant à lui profité du forfait d'Alejandro Davidovich Fokina (26 ans, 19e), alors qu'il menait 6-7 (3-7), 7-6 (7-2), 3-0.

Rublev affrontera en quart l'Américain Taylor Fritz (27 ans, 4e), tête de série N.2 du tournoi, qui a difficilement battu, au bout de la nuit, le Tchèque Jiri Lehecka (23 ans, 27e) 7-6 (7-4), 6-7 (5-7), 7-6 (7-5), après une longue bataille de près de trois heures.