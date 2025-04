Tennis/Madrid: bousculée, Iga Swiatek file en quarts

La tenante du titre Iga Swiatek a souvent déjoué mais a fini par obtenir dans la douleur son ticket pour les quarts de finale du WTA 1000 de Madrid, qui a repris mardi au lendemain de la gigantesque panne d'électricité dans la péninsule ibérique.

En 2h34, la Polonaise de 23 ans, N.2 mondiale, est venue à bout de la Russe Diana Shnaider (13e) en trois sets 6-0, 6-7 (3/7), 6-4.

En quête d'un 23e titre qui tarde à venir depuis son quatrième sacre à Roland-Garros en juin 2024, Swiatek, 23 ans, a oscillé entre quelques coups de génie et des fautes directes grossières, ainsi que cinq doubles fautes sur le terre battue du stade Manolo-Santana.

Pour leur premier duel, la deuxième joueuse mondiale n'a laissé aucune chance à Shnaider dans la première manche (6-0). Mais la Russe de 21 ans a mis Swiatek en difficulté dans le deuxième, lui prenant plusieurs fois sa mise en jeu avant d'emporter le jeu décisif.

"Je ne dirais pas que j'étais choquée, je savais qu'elle pouvait hausser son niveau. Mais je ne suis pas satisfaite de la façon dont j'ai géré cela, car je devrais rester cohérente, au même niveau. Mais je ne l'ai pas vraiment fait, donc c'est certainement quelque chose que j'améliorerai", analyse la Polonaise.

Selon elle, le vent "se mettait vraiment à souffler et j'ai failli dans le jeu de jambes, cela a certainement perturbé mon rythme. Et Diana a également exploité ses occasions".

Le dernier set a été favorable à Iga Swiatek, grâce à son break à 3-2.

"Je voulais revenir à la façon dont j'ai joué dans le premier set lorsque j'ai commencé le troisième. Je pense que je me suis mieux déplacée et j'ai un peu plus fait tourner la balle", commente-t-elle.

Swiatek affrontera en quarts l'Américaine Madison Keys, leur première rencontre depuis leur demi-finale en janvier à l'Open d'Australie, où Keys l'avait battue.

Zverev, dernier lauréat en lice

"Nous avons joué l'année dernière ici (victoire de Swiatek en demi-finale, 6-1, 6-3). On regardera ce match et comment elle a joué cette saison", commente-t-elle.

Plus tard sur le court central, la Bélarusse Aryna Sabalenka (N.1) défiera l'Américaine Peyton Stearns.

Dans le tableau masculin, le N.2 mondial Alexander Zverev joue sa place en quart de finale sur le court central face à l'Argentin Francisco Cerundolo (21e).

Dans un tableau très ouvert, Zverev est le seul vainqueur passé du tournoi encore en lice, après l'élimination dimanche du tenant du titre Andrey Rublev (8e) contre Alexander Bublik.

Le Grec Stefanos Tsitsipas, lors de sa défaite au Masters 1000 de Madrid contre l'Italien Lorenzo Musetti, le 29 avril 2025 AFP

Le triple vainqueur Novak Djokovic a pour sa part été éliminé samedi dès son entrée en lice, deux jours après le forfait du N.3 mondial Carlos Alcaraz, qui avait réalisé un doublé à Madrid en s'imposant en 2022 et en 2023.

L'Italien Lorenzo Musetti a dominé le Grec Stefanos Tsitsipas (18e) en deux sets 7-5, 7-6 (7/3) dans le stade Manolo Santana, dans une rencontre pourtant mal embarquée pour lui.

Mené 5-2 dans le premier set et très approximatif, le 11e joueur mondial a enchaîné cinq jeux pour s'offrir la première manche, profitant des nombreuses fautes directes de Tsitsipas, notamment sur son revers à une main.

Malgré un deuxième set plus serré, le Grec a de nouveau perdu le fil dans le jeu décisif avec des fautes grossières.

"J'ai l'impression de ne pas avoir confiance dans mon coup droit. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. J'ai l'impression que mes coups sont vraiment moyens en ce moment. Ils ne sont pas ce qu'ils étaient avant, c'est un peu frustrant à voir", a regretté Tsitsipas après la rencontre.