Tennis/Madrid: Swiatek et Sabalenka accrochées mais qualifiées en demies

Un trou d'air avant de dérouler pour Iga Swiatek, deux jeux décisifs pour Aryna Sabalenka: les meilleures joueuses du monde ont dû batailler mercredi pour décrocher leur billet pour les demi-finales du WTA 1000 de Madrid.

Après 1H46 sur la terre battue du court Manolo Santana, la N.2 mondial Iga Swiatek, tenante du titre, a battu l'Américaine Madison Keys (5e) 0-6, 6-3, 6-2.

En quête d'un 23e titre qui tarde à venir depuis son quatrième sacre à Roland-Garros en juin 2024, la Polonaise de 23 ans a presque tout raté dans le premier set, avec énormément de déchets, des volées faciles et des coups droits très loin de la ligne.

"Elle servait très bien, avec deux ou trois aces à 190 km/h. Donc quand je ne les renvoyais pas, je n'avais aucune chance de gagner un point. Et puis, je n'ai pas bien servi, donc, évidemment,c'est devenu compliqué", a-t-elle analysé après le match.

Il a fallu attendre l’entrée du deuxième set pour que Swiatek remporte son premier jeu, après 32 minutes sur le court et un changement de raquette dans la foulée.

Gauff et Svitolina en demies

L'Américaine Coco Gauff lors de sa victoire contre la Russe Mirra Andreeva, en quart de finale du WTA 1000 de Madrid, le 30 avril 2025 AFP

La Polonaise est enfin rentrée dans son match, bien plus incisive, avec beaucoup plus de réussite au coup droit.

A plusieurs reprises, la native de Varsovie a semblé agacée après des fautes grossières en regardant son entraîneur.

"Quand j'ai commencé à jouer correctement, j'ai augmenté les risques d'erreurs de sa part. Et tactiquement, j'ai pu faire ce que je voulais depuis le début", a-t-elle analysé en conférence de presse.

Le point clé dans le troisième set a eu lieu à 30-30, quand Swiatek menait 3-2. Un long échange remporté par la Polonaise lui a permis de garder son service et de mener 4-2. Elle a converti ensuite sa deuxième balle de match, prenant sa revanche sur la demi-finale de Melbourne.

L'Italien Matteo Arnaldi sert contre l'Américain Frances Tiafoe en 8e de finale du Masters 1000 de Madrid, le 30 avril 2025 AFP

Swiatek rencontrera l'Américaine Coco Gauff (4e), victorieuse de son quart de finale face à la jeune Russe Mirra Andreeva (7e) 7-5, 6-1.

Un autre bras de fer a eu lieu dans la soirée: la N.1 mondiale Aryna Sabalenka a battu l'Ukrainienne Marta Kostyuk (36e) en deux sets 7-6 (7/4), 7-6 (9/7) en 2h32.

Les deux joueuses ont été gênées par le vent qui soulevait la terre battue madrilène. A de nombreuses reprises, elles ont dû s'y prendre à deux fois au moment de lancer la balle pour servir.

Malgré une bonne défense de Kostyuk, Sabalenka a finalement décroché la première manche au jeu décisif.

"Les conditions étaient vraiment difficiles. À un moment donné, je me suis dit, +c'est une blague, que puis-je faire ?+ J'essayais juste de rester dans le jeu et je me battais pour chaque point et je suis super contente d'avoir pu décrocher cette victoire. Il y a eu tellement de fois où les deux sets auraient pu tourner en sa faveur", a réagi Sabalenka après le match.

Arnaldi, Draper et Diallo en quarts

La pluie a fait son apparition à 4-5 dans le tie-break, entraînant une interruption du match le temps de fermer le toit du stade Manolo-Santana.

Aryna Sabalenka a fini par remporter le jeu décisif après avoir repoussé trois balles de set. Elle affrontera jeudi Elina Svitolina (17e) en demi-finale.

Dans un tableau masculin désormais très ouvert en l'absence des cadors du circuit, l'Italien Matteo Arnaldi (44e) a dominé l'Américain Frances Tiafoe (17e) en deux sets 6-3, 7-5 en huitièmes de finale. Il affrontera en quarts le Britannique Jack Draper (6e), qui a expédié 6-2, 6-2 l’Américain Tommy Paul (12e).

Le Canadien Gabriel Diallo (78e) a écarté le Bulgare Grigor Dimitrov (16e) en trois sets 5-7, 7-6 (9/7), 6-4). Le dernier ticket pour les demies se joue dans la nuit entre l’Australien Alex de Minaur (7e) et l’Italien Lorenzo Musetti (11e).

Le tableau masculin est orphelin d'anciens lauréats du tournoi depuis la sortie précoce mardi d'Alexander Zverev: le triple vainqueur Novak Djokovic est sorti dès son entrée en lice et le N.3 mondial Carlos Alcaraz, qui avait réalisé un doublé à Madrid en 2022 et 2023, est forfait.