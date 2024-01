Tennis/United Cup: la France bat l'Allemagne de Zverev au bout du suspense

Les Français Edouard Roger-Vasselin et Caroline Garcia lors de leur double victorieux face aux Allemands Alexander Zverev et Angelique Kerber, lors de l'United Cup, le 1er janvier 2024 à Sydney

La France, emmenée par Caroline Garcia, a battu l'Allemagne d'Alexander Zverev 2-1, grâce à son succès lundi à Sydney à l'issue d'un double mixte haletant lors de l'United Cup, compétition de tennis par équipes nationales mixtes.

L'équipe de France, éliminée dès la phase de groupes l'an passé, jouera sa qualification mercredi pour les quarts contre l'Italie, battue en ouverture par l'Allemagne.

Pour son entrée en lice dans le groupe D, la France a frappé un grand coup en dominant l'équipe du N.7 mondial, Alexander Zverev. Elle le doit en grand partie à Caroline Garcia, victorieuse en simple contre Angelique Kerber 1-6, 6-2, 6-2, puis en double, associée à Edouard Roger-Vasselin contre Zverev et Kerber 7-6 (7/4), 2-6, 12-10.

Lors d'un match qui a duré 1h45, la paire française a dû sauver une balle de match à 9/10 dans le super tie-break, puis a eu besoin de trois balles de match pour conclure.

"Match fou, dénouement fou. Tellement heureux qu'on ait réussi", a savouré Edouard Roger-Vasselin au bord du court. "Evidemment, perdre le deuxième set a été difficile pour nous après avoir gagné le tie-break du premier. Mais nous sommes revenus très présents sur chaque point", a ajouté Caroline Garcia.

La compétition des Français avait débuté par la défaite 6-4, 4-6, 3-6 d'Adrian Mannarino, 22e à l'ATP, face à Zverev. Mais Garcia, 20e mondiale, avait relancé l'équipe tricolore lors du deuxième simple face à Kerber, 35 ans, de retour sur les courts après la naissance de sa fille en février.

Après être passée à côté de la première manche, concédée 6-1 en 24 minutes, la Lyonnaise, ancienne N.4 mondiale, a retrouvé son tennis pour empocher facilement les deux suivantes sur le même score (6-2).

Plus tôt, Mannarino avait lui connu un scénario inverse à celui de Garcia, en remportant le premier set face à Zverev avant de subir le retour de l'Allemand, double vainqueur des Masters en 2018 et 2021 et finaliste de l'US Open en 2020.

La United Cup regroupe dix-huit nations dans six poules réparties entre Sydney et Perth. Le premier de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes s'affronteront en quarts de finale.