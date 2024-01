Tennis/United Cup: Mannarino battu par Zverev

Adrian Mannarino, 22e à l'ATP, s'est incliné face à l'Allemand Alexander Zverev, 7e mondial, 6-4,4-6,3-6, pour l'entrée en lice de la France lors de l'United Cup (groupe D), lundi à Sydney.

Le Français avait pourtant pris les commandes de la rencontre après le gain de la première manche avant de subir le retour de l'Allemand, double vainqueur des Masters en 2018 et 2021 et finaliste de l'US Open en 2020.

Caroline Garcia, 20e mondiale, opposée à l'Allemande Angelique Kerber, de retour sur les courts après une grossesse, tentera d'égaliser pour la France.

La Française, associée à Edouard Roger-Vasselin, affrontera ensuite en double la paire Laura Siegemund-Maximilian Marterer.

Dans ce groupe D, l'Allemagne, qui s'est imposée en double face à l'Italie, est en tête devant les Français et les Italiens.

La United Cup regroupe dix-huit nations dans six poules réparties entre Sydney et Perth. Le premier de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes s'affronteront en quarts de finale.