Test event des JO-2024: pas d'épreuve de natation dans la Seine samedi

Les épreuves de natation du "test event" de para-triathlon des Jeux olympiques 2024 à Paris prévues samedi ont été annulées en raison d'une qualité insuffisante de l'eau de la Seine, deux semaines après l'annulation de la compétition test de natation en eau libre.

"Le prélèvement en laboratoire avait un taux légèrement supérieur" au niveau de bactérie Escherichia Coli (E. coli) permis, a indiqué samedi l'adjoint aux sports de la mairie de Paris, Pierre Rabadan lors d'un point presse. "Il était légèrement au-dessus des 1.000 (UFC pour 100 ml)", a-t-il encore expliqué aux côtés du patron du comité d'organisation Tony Estanguet.

En conséquence, conformément au règlement de la Fédération internationale concernant la qualité de l'eau, les épreuves de para-triathlon ont été réduites à un duathlon, à savoir seulement du cyclisme et de la course à pied.

La compétition de relais mixte des triathlètes valides, programmée dimanche à 8h00, pourrait subir le même sort. La décision doit être prise dans la nuit après une réunion autour de 3h00, a annoncé le secrétaire général de World Triathlon Antonio Arimany.

C'est déjà un taux supérieur au seuil de 1.000 UFC pour 100 ml, fixé par World Aquatics, qui avait empêché la tenue de la compétition de nage en eau libre.

Cette fois, il n'y a pas eu d'orages pouvant expliquer un débordement d'eaux usées dans la Seine, problème que doivent régler des infrastructures encore en construction comme le bassin d'Austerlitz, qui va permettre de stocker des eaux pluviales (50.000 m3), et fonctionnera en 2024.

"La dégradation récente de la qualité de l'eau de la Seine, si elle est avérée, n'a pas de cause identifiée", a reconnu le préfet Pierre-Antoine Molina, secrétaire général aux politiques publiques à la préfecture de la région d'Ile-de-France. "Nous la cherchons activement."

Pour autant, pas de plan B prévu, maintient Tony Estanguet: "Il n'y a pas de solution de déplacement de l'épreuve. Le triathlon et la natation en eau libre auront lieu dans la Seine l'année prochaine", a répété le patron du comité d'organisation. "On a envie de préserver cette ambition, on est très sereins", a-t-il encore martelé, assurant avoir un "bon niveau de confiance".