Top 14: Antoine Dupont, le retour du patron

Deux mois et demi après son sacre olympique, Antoine Dupont retrouvera les terrains samedi contre Clermont, à l'occasion de la 6e journée du Top 14, pour apporter un supplément d'âme et de confiance au Stade toulousain, battu deux fois de suite.

Photographes et journalistes étaient un peu plus nombreux que d'habitude pour assister lundi à la première séance de la semaine sur les terrains annexes du stade Ernest-Wallon.

Aussi imprévisible qu'en match, Dupont a surpris tout le monde en débarquant par l'arrière, quelques minutes après le gros des troupes, comme pour entretenir un suspense qui n'existait plus vraiment tant il n'avait pas fait mystère de son envie de rejouer.

"Le premier à qui ce retour fait plaisir, c'est lui évidemment. Après deux mois et demi, il en avait un petit peu marre", s'en amuse son coéquipier Dimitri Delibes.

Le demi de mêlée star n'est pourtant pas resté les doigts de pied en éventail depuis qu'il a aidé les Bleus du VII à décrocher la première médaille d'or de la France aux JO, le 27 juillet, au lendemain de la cérémonie d'ouverture.

Une consécration dignement célébrée, des Champs-Elysées parisiens à la place du Capitole toulousaine, aux côtés de l'autre idole locale Léon Marchand.

Football américain

On l'a aussi vu recevoir son lot habituel de distinctions individuelles lors de la Nuit du rugby à l'Olympia; aux Etats-Unis avec LeBron James, Lionel Messi et l'équipe de football américain des Chargers, et à la télé dernièrement dans l'émission de France 2 "Les rencontres du Papotin".

Antoine Dupont lors d'une célébration avec les autres médaillés olympiques toulousains, le 18 septembre 2024 sur la place du Capitole à Toulouse AFP

A la surprise de son staff, Dupont a fait entre-temps plusieurs apparitions à l'entraînement du Stade toulousain, sur son temps de congés. Le témoignage de son professionnalisme et d'une certaine "forme d'obligation", selon son coach Ugo Mola.

"Plus il avance et plus il pousse le curseur où la médiocrité, ou la performance neutre, lui sera reprochée", développe le manager des Rouge et Noir. "Il le sait et il faut qu'il travaille en conséquence. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il ne traîne pas trop en vacances".

Le champion olympique, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de rugby au monde, est revenu déjà visiblement affûté. Cela lui permet une reprise express, depuis le banc des remplaçants samedi, avec la perspective des tests de novembre du XV de France contre le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine.

Un "petit plus"

Son retour tombe à pic pour les Toulousains après deux défaites consécutives contre Bordeaux-Bègles (16-12), la première à domicile depuis février 2022, puis à Castres (28-23) le week-end dernier.

"Antoine, de par ses performances, n'est plus à présenter", dit Mola. "Mais au-delà de ça, ce sont les 10 ou 15% qu'il donne à tous ses partenaires par la confiance qu'il suscite, qu'il génère et qui rejaillit sur les autres. Il ne faut pas sous-estimer cette chose-là".

"Ça redonne un peu la banane dans le groupe", confirme Delibes. "C'est un des leaders de l'équipe. Il a toujours le bon mot, toujours le bon conseil".

Antoine Dupont célèbre la victoire de Toulouse contre Bordeaux-Bègles en finale du Top 14, le 28 juin 2024 à Marseille AFP

Dupont, en plus, ne revient pas seul, mais en compagnie d'un autre cadre toulousain, le polyvalent arrière international argentin Juan Cruz Mallia, qui en a fini avec le Rugby Championship.

"Ça fait du bien de revoir les deux. Ils apportent cette confiance et ce petit plus", apprécie le jeune deuxième ligne Joshua Brennan.

Le retour aux affaires de "Superdupont", trois mois et demi après sa dernière apparition sous le maillot toulousain en finale du Top 14 contre Bordeaux-Bègles (59-3), ne fait pas forcément que des heureux.

Le demi d'ouverture des adversaires clermontois du week-end, Benjamin Urdapilleta, s'en est ému, avec humour, au micro de Sud Radio: "Il n'aurait pas pu attendre une semaine de plus? On n'a pas de chance..."