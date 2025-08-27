Top 14: Atonio, devenu entraîneur-joueur, rêve encore du Mondial-2027

Uini Atonio porte le ballon lors d'un match du Top 14 entre son équipe de La Rochelle et l'Union Bordeaux-Bègles, le 26 avril 2025 à Chaban-Delmas

Le pilier international Uini Atonio, devenu entraîneur de la mêlée de La Rochelle, a exprimé mercredi auprès de l'AFP son envie de poursuivre sa carrière de joueur en club mais aussi en équipe de France, visant toujours la Coupe du monde 2027.

Cette double casquette est plutôt rare en Top 14 mais "c'est le parcours que je voulais faire depuis des années", a précisé le première ligne de 35 ans, actuellement convalescent.

"J'aime bien transmettre. Cela fait quelques années que je pratique ce sport et je trouve que j'ai quand même un peu d'expérience par rapport aux jeunes", a poursuivi l'international aux 68 sélections, qui a disputé deux Coupes du monde (2015 et 2023).

Atonio, qui n'a pas encore évoqué cette reconversion avec le sélectionneur Fabien Galthié, a en revanche appelé "des entraîneurs en qui j'ai confiance et auprès desquels j'ai beaucoup appris" pour "avoir leur avis, leur vision": "deux ou trois qui aujourd'hui entraînent dans l'hémisphère Sud avec l'Australie ou avec les Blacks, (Patrice) Collazo, (William) Servat", a-t-il souligné.

"Aujourd'hui j'ai ma vision mais est-ce que ça va marcher? Je ne peux pas vous dire. Il me faut de l'expérience, que je traverse des hauts et des bas pour dire si je peux être fait pour cette fonction".

Opéré aux ischio-jambiers il y a onze semaines, Atonio envisage de "reprendre la course peut-être dans un mois et demi" et "quand je vais revenir, ce sera en tant que joueur pro, avec des objectifs".

De là à se projeter jusqu'en 2027? "Déjà, je me projette en 2025, que j'arrive à jouer avant la fin de l'année. Pour le reste, j'ai un contrat avec le Stade Rochelais jusqu'en 2027. Je ne sais pas pourquoi je ne viserais pas des titres ou même de rejouer en équipe de France".

"La Coupe du monde, oui, c'est loin et ce n'est pas loin... mais ça reste quand même des objectifs pour chaque joueur qui joue en Top 14", a précisé le natif de Timaru en Nouvelle-Zélande, qui avait annoncé sa retraite internationale avant le Mondial-2023 avant de changer d'avis.

"Je pense qu'il n'y a pas un joueur qui joue aujourd'hui qui ne veut pas gagner des titres et ne veut pas aller en équipe de France".