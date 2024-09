Top 14: Bordeaux-Bègles balaye le Stade français, le Racing 92 tombe à Castres

Bordeaux-Bègles s'est sereinement imposé face au Stade français samedi, lors de la 1ère journée du Top 14, au cours de laquelle le Racing 92 et sa recrue star Owen Farrell se sont inclinés dans les dernières secondes à Castres.

. L'UBB chasse le traumatisme

Le demi de mêlée de Bordeaux-Bègles Maxime Lucu (G) tape un coup de pied lors de la rencontre de Top 14 face au Stade français, à Bordeaux, le 7 septembre 2024 AFP

Giflé en finale du Top 14 par le Stade toulousain (59-3), Bordeaux-Bègles et ses trois quarts prolifiques ont retrouvé leur allant offensif pour balayer le Stade français (46-19).

Romain Buros, Damian Penaud, Maxime Lucu et Nicolas Depoortere: dans un stade Chaban-Delmas comble, c'est plus de la moitié de la ligne arrière de l'UBB qui y est allée de son essai dans une première période où les Parisiens n'ont pas vu le jour, trop indisciplinés et enfermés dans leur camp.

Au retour des vestiaires, les joueurs de Laurent Labit ont retrouvé davantage de maitrise et inscrit deux essais grâce au pilier Sergo Abramishvili et au troisième ligne Sekou Macalou. L'UBB a repris le large dans les dernières minutes pour arracher le bonus offensif mais Macalou est venu contrecarrer le plan bordelais en signant un doublé après la sirène.

. Ambadiang punit le Racing 92

L'ouvreur anglais du Racing 92 Owen Farrell (g) lors du match de Top 14 à Castres, le 7 septembre 2024 AFP

Pour la première sortie en Top 14 de l'ouvreur anglais aux 112 sélections Owen Farrell, le Racing 92 a dû se contenter d'un point de bonus défensif sur la pelouse de Castres, vainqueur (31-28) grâce à un essai juste avant la sirène de son ailier Christian Ambadiang.

Déjà auteur d'un sauvetage magistral sur une percée de l'arrière Max Spring, l'ailier camerounais de 25 ans est venu crucifier des Racingmen qui pensaient avoir fait le plus dur en remontant un retard de 12 points dans les dix dernières minutes.

L'ailier castrais Christian Ambadiang (c) contre le Racing, le 7 septembre 2024 à Castres AFP

S'il a transformé les quatre essais de ses partenaires, Owen Farrell a réalisé une partition en demi-teinte. Il a notamment manqué deux pénalités qui coûtent cher au Racing 92.

. Revanche lyonnaise à Montpellier

Baptiste Couilloud n'avait pas oublié la "déculottée" subie par le LOU au GGL Stadium en fin de saison dernière (41-26). Alors le meilleur réalisateur du dernier exercice n'a eu besoin que de neuf minutes pour retrouver le chemin de l'en-but et lancer le LOU vers la victoire face à Montpellier (26-22).

L'arrière écossais de Montpellier Stuart Hogg (c) vient de marquer un essai contre Lyon, le 7 septembre 2024 à Montpellier AFP

Malgré le premier essai au MHR de l'arrière écossais Stuart Hogg, Lyon a viré en tête à la pause avant de creuser l'écart grâce au pied de Léo Berdeu, à 100% face aux perches. Relancés par un essai de leur talonneur Vano Karkadze à la 63e minute, les Héraultais ont buté à quatre points des Lyonnais.

. Bayonne sur un fil

Le Bayonnais Baptiste Heguy (g) plaqué contre Perpignan, le 7 septembre 2024 à Bayonne AFP

Un peu plus tôt samedi après-midi, c'est aux notes de la Pena Baiona, l'hymne du club, que s'est ouvert le nouvel exercice du Top 14, par une victoire de Bayonne sur le fil face à Perpignan (21-19).

Après le premier essai de la saison inscrit par l'ailier de l'Usap Ali Crossdale et malgré leur indiscipline (11 pénalités concédées), ce sont les Basques qui ont eu le dernier mot.

Au terme d'une deuxième période où les deux équipes ont longtemps manqué de justesse, Joris Segonds, arrivé du Stade français pour partager l'ouverture avec Camille Lopez, a placé les siens en tête pour la première fois de la partie à la 76e minute grâce à une pénalité de près de 50 m.

. Clermont assure l'essentiel

Après une minute d'applaudissements en hommage à Mehdi Narjissi, jeune rugbyman international disparu au large de l'Afrique du Sud le 7 août, respectée au stade Marcel-Michelin comme sur l'ensemble des pelouses du Top 14 samedi, le public clermontois a vu les siens s'imposer avec le point de bonus face à Pau (39-7).

Le centre clermontois Leon Darricarrere (c) contre Pau, le 7 septembre 2024 à Clermont-Ferrand AFP

Dominateurs en première période, les Auvergnats se sont fait surprendre à la 30e minute par l'ouvreur Joe Simmonds, venu aplatir sur la première incursion des Palois. Mais les locaux sont repassés devant avant la pause puis ont pris le large en seconde période grâce notamment à des essais du deuxième ligne Rob Simmons, de l'ailier Joris Jurand et du talonneur Folau Fainga'a.

La 1ère journée du Top 14 se poursuivra dimanche avec les déplacements de Toulon à La Rochelle (17h00) et du champion toulousain chez le promu Vannes (21h05).