Top 14: Bordeaux-Bègles et La Rochelle n'y arrivent pas, Montpellier enchaîne

Bordeaux-Bègles et La Rochelle, dont les effectifs sont affaiblis par le Tournoi des six nations, ont concédé samedi un deuxième revers consécutif en Top 14, lors de la 16e journée, au cours de laquelle Montpellier s'est encore rassuré dans la course pour le maintien.

. Bordeaux-Bègles trop juste

Toujours privé de sa ligne de trois-quarts cinq étoiles, retenue avec le XV de France pour affronter l'Italie dimanche, Bordeaux-Bègles a concédé à Castres sa troisième défaite en quatre matches de doublons (41-12).

Auteur de ses deux premiers essais en Top 14, le All Black Jack Goodhue a répondu à la première réalisation de l'ailier bordelais de 20 ans Maël Moustin, avant que les Castrais ne déroulent. Sous l'impulsion du percutant et adroit deuxième ligne Leone Nakarawa, impliqué sur trois des six essais tarnais, le Castres olympique a décroché un troisième succès consécutif.

Les Castrais semblent avoir définitivement tourné la page d'un début d'année 2024 délicat et remontent provisoirement à la troisième place, juste devant leur adversaire du jour.

. Allan fait replonger La Rochelle

Déjà auteur de 19 points face au Stade français, l'arrière de Perpignan Tommaso Allan a encore fait parler son talent.

Auteur d'un essai et d'un cinq sur cinq face aux perches, l'international italien a permis aux Catalans de l'emporter, face à La Rochelle (27-15): un succès bonifié précieux dans la lutte pour le maintien.

Peu inspirés offensivement, les joueurs de Ronan O'Gara n'ont existé que grâce aux 15 points au pied de l'ouvreur Antoine Hastoy. Ils restent englués à la neuvième place, à cinq points des places qualificatives.

Dans cette lutte pour les phases finales, Pau a fait son retour dans le Top 6 après sa victoire face à Toulon (17-9). Malgré le retour de l'arrière international Melvyn Jaminet dans le XV de départ varois, les joueurs de Pierre Mignoni ont concédé un troisième revers consécutif.

. Reinach et Montpellier enchaînent

Bien lancé par un essai de son demi de mêlée Cobus Reinach dès la deuxième minute de jeu, Montpellier a confirmé son beau succès face au Racing 92 en s'imposant face à Bayonne (28-23).

Dominateurs en mêlée et auteurs de plusieurs grosses séquences défensives proches de leur ligne, les Héraultais restent treizièmes mais compte désormais sept points d'avance sur le dernier Oyonnax.

A Lyon, les joueurs de Joe El Abd ont concédé leur cinquième revers de rang (43-26), trop friables face aux fulgurances de l'ailier Davit Niniashvili auteur d'un doublé.

La 16e journée se poursuivra samedi soir par le derby francilien entre le Racing 92 et le Stade français (21h05), avant de se refermer dimanche par le déplacement de Toulouse à Clermont.