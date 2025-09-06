Top 14: Bordeaux-Bègles mate La Rochelle,le Stade français et Bayonne bien lancés

Bordeaux-Bègles est sorti vainqueur du choc de la première journée de Top 14 contre La Rochelle samedi, alors que le Stade français, tombeur aisé du promu Montauban, et l'Aviron Bayonnais, victorieux à Perpignan, ont idéalement lancé leur saison.

. Bordeaux-Bègles repart fort

Bordeaux-Bègles s'est comporté en patron samedi soir contre La Rochelle (23-18). Les champions d'Europe ont dû être patients pour trouver la faille, finalement venue d'un délice de jeu au pied de Jalibert pour l'inévitable Bielle-Biarrey. Le N.9 Martin Page-Relo, arrivé cet été et titulaire en raison de la blessure du capitaine Maxime Lucu, a réussi ses débuts en creusant l'écart d'un essai plein de malice. Des recrues bien intégrées, une victoire face à un prétendant aux phases finales: la soirée est belle pour l'UBB, seulement ternie par une fin de match à l'avantage des Rochelais et par la sortie sur une civière du Néo-Zélandais Salesi Rayasi, touché à la tête lors d'un plaquage.

. Bayonne se paye enfin l'Usap

Bayonne n'avait plus gagné à Aimé-Giral depuis la saison 1970-1971, c'est chose faite. Au terme d'un match débridé, les Basques, demi-finalistes en juin, ont pris le meilleur sur des Perpignanais inconstants (26-19) et chassent un peu les nuages apparus cet été pour des tensions dans l'organigramme. Bayonne a bien fait face aux fulgurances catalanes, incarnées par les deux essais inscrits juste avant la pause pour prendre l'avantage. Mais le 2/5 face aux perches du buteur de l'Usap Tristan Tedder et la solidité bayonnaise permettent aux hommes de Grégory Patat de repartir avec quatre points.

. Toulon intraitable

L'autre demi-finaliste malheureux de la dernière saison, Toulon, a conquis un succès solide à Montpellier (27-17). Privés de plusieurs cadres, les Varois ont vite écoeuré le MHR, menant 24-3 à la pause. Les Héraultais ont redressé la tête dans le sillage du capitaine Lenni Nouchi. Montpellier a poussé en fin de partie face à un RCT réduit à 14 et cantonné dans ses 22m, en vain, et laisse la victoire à l'équipe de Pierre Mignoni.

. Le Stade français balaye Montauban

Le centre du Stade Francais Tani Vili juste avant de marquer un essai face à Montauban au stade Jean Bouin, à Paris le 6 septembre 2025. AFP/Archives

Revanchard après une saison dernière manquée, terminée à la 12e place, le Stade français jouait gros avec la réception du promu Montauban. Portés par un excellent Louis Carbonel à l'ouverture, les Parisiens ont déroulé des offensives intéressantes, trop vives pour une défense tarn-et-garonnaise encore juste pour se mesurer à l'élite. Avec ce succès bonifié 47-24, l'équipe de Paul Gustard a idéalement tourné la page de l'exercice précédent.

. L'entame idéale de Lyon et Pau

Le LOU n'a fait qu'une bouchée du Racing 92 en balayant les Franciliens 32-7 à Gerland. Les Lyonnais ont fait la différence en début de partie grâce à des essais d'Allen, Geraci et Cassang. Dans le deuxième acte, les Rhodaniens ont pu gérer, alourdissant quelque peu le score grâce à une nouvelle réalisation de Dylan Cretin, synonyme de bonus offensif.

Les joueurs de Pau qui célèbrent leur victoire face au Castres Olympique au stade Pierre Fabre à Castres, le 6 septembre 2025. AFP/Archives

La Section paloise a de son côté réalisé un joli coup en allant s'imposer à Castres 17-15. Les Palois, candidats déclarés à la qualification en phase finale en fin de saison, l'ont emporté à Pierre-Fabre où le CO n'avait plus perdu depuis le mois de décembre 2024, contre Bordeaux-Bègles. Les Béarnais ont pu s'appuyer sur la botte fiable de leur buteur Joe Simmonds (12 pts). Une réussite qui a maintenu sa formation en tête durant tout le match, avant que l'arrière Jack Maddocks ne vienne porter le coup de grâce avec un essai à la 74e.