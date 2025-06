Top 14: la nouvelle génération de Toulon face à "son histoire" contre Castres

Toulon, qui n'a plus joué les demi-finales du Top 14 depuis 2017, a l'occasion de retrouver les sommets avec une nouvelle génération qui doit "écrire son histoire" en barrage samedi face à des Castrais portés par le souvenir de leur centre fidjien décédé Josaia Raisuqe.

"Samedi c'est le bon moment pour cette équipe d'écrire son histoire, pas l'histoire de 2014 ou 2015, celle-là elle est finie": si Pierre Mignoni avait voulu titiller l'ego de ses hommes, il ne s'y serait pas pris autrement.

Le technicien varois, en poste depuis 2022 en tant que manager, le sait: en n'ayant pas réussi à se hisser dans le dernier carré depuis huit ans, le RCT ne tient pas son rang de club vainqueur de la Coupe d'Europe trois fois de 2013 à 2015 et champion de France en 2014.

Et il garde surtout en mémoire la claque douloureuse infligée par La Rochelle (34-29) la saison dernière au même stade de la compétition, devant le public médusé de Mayol.

"On retient les saisons où tu gagnes quelque chose. Il faut s'appuyer sur la saison dernière et notamment le barrage contre La Rochelle pour essayer de faire mieux cette année", estime le centre expérimenté des Rouge et Noir Jérémy Sinzelle (34 ans).

Toulon a longtemps été dans la lutte pour une qualification directe pour les demi-finales avant de baisser de régime lors des derniers matches, pour finalement prendre la troisième place et recevoir le CO, sixième, samedi à 21h05.

Les Toulonnais, privés de leurs deux flèches sur les ailes Gabin Villière, victime d'une commotion, et Gaël Dréan, compteront sur un pack massif et sur l'expérience accumulée cette saison, ponctuée par une défaite cruelle en quart de finale de Champions Cup à Mayol contre le Stade Toulousain (21-18).

Le demi de mêlée de Castres Jeremy Fernandez à la transfrmation d'un essai face au Stade Français à Paris, le 7 juin 2025 AFP/Archives

"Il y a clairement une progression, on sent que les mecs sont plus concernés, qu'ils ont pris un peu d'expérience", affirme Sinzelle, rejoint par... Xavier Sadourny, le manager castrais.

"Ils sont constants, c'est leur deuxième barrage d'affilée à la maison, ils ont une belle équipe", a salué le technicien du CO.

"Au-delà du rugby"

"La lucidité va compter, ils ont un gros buteur, Melvyn (Jaminet) qui, à partir de 50 mètres, va enquiller les points, leur facteur X Baptiste Serin qui retrouve les phases finales, (...) d'autres joueurs comme Facundo Isa, qui portent très bien le ballon, ils ont beaucoup d'armes", estime le deuxième ligne tarnais et formé à Toulon Florent Vanverberghe.

Le demi de mêlée de Toulon Baptiste Serin contre la Rochelle en Top 14, le 26 janvier 2025 à Mayol AFP/Archives

Sept ans après avoir remporté le Brennus en ayant pris, déjà, la sixième place, Castres se présente sans ses centres Jack Goodhue et Adrea Cocagi, ni l'ailier Christian Ambadiang, forfait.

Les Castrais iront dans le Var avec un supplément d'âme, touchés en plein coeur début mai par le décès soudain de leur centre fidjien Josaia Raisuqe, mort au volant de son véhicule, percuté par un train sur le chemin de l'entraînement,

"J'aurais préféré que ça n'arrive jamais, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quelqu'un avec nous en plus, et qu'on est 16, voire 17 si je compte les supporters", explique l'ouvreur maison Louis Le Brun.

"C'est au-delà du rugby, c'est aussi la vie, quand tu perds quelqu'un de proche, tu es obligé de te resserrer avec l'autre et de te rapprocher de tout le monde, ça nous a forgés", ajoute-t-il.