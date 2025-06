Top 14: La Rochelle éliminée, Clermont en barrage, l'UBB en demie, Paris sauvé

Battue par Pau samedi lors de la dernière journée du Top 14 samedi, La Rochelle ne disputera pas la phase finale du championnat pour la première fois depuis 2018, au contraire de Clermont, tandis que le Stade français a assuré son maintien, laissant la relégation à Vannes et le barrage à Perpignan.

. La Rochelle éliminée, Clermont en barrage

Battus à Pau (32-18), les Rochelais terminent aux portes du Top 6 après avoir longtemps cru tenir leur qualification, tandis que la Section conserve sa 8e place, synonyme de dernier billet pour la Champions Cup.

Les hommes de Ronan O'Gara, malgré leur puissance devant, ont manqué d'efficacité en première période, terminée avec, au vu de leur domination, une maigre avance (10-8).

Peut-être épuisés par leur remontée fantastique après un hiver difficile, les Maritimes ont été renversés en deuxièmes période et terminent finalement leur saison avec un goût amer, à un point derrière Castres et Clermont: ils et ne verront pas la phase finale pour la première fois depuis 2018. Une triste fin de cycle pour les doubles champions d'Europe 2022 et 2023.

Les Auvergnats chassaient eux les phases finales depuis 2021. Ils ont assuré leur qualification en s'imposant dans le même sur la pelouse de Montpellier 23 à 10.

Rapidement en tête grâce à l'opportunisme de Thomas Ceyte profitant d'une maladresse montpelliéraine, les Clermontois ont fait parler leur paquet d'avants pour se mettre à l'abri.

Le flanker australien de Bordeaux-Bègles Peter Samu attrape le ballon d'une touche lors du match de Top 14 contre le RC Vannes au stade Chaban-Delmas à Bordeaux le 7 juin 2025 en France AFP

. L'UBB en demie

Malgré un début de match laborieux contre des Vannetais, les joueurs de Bordeaux-Bègles, pour leur premier match à domicile depuis leur sacre en Champions Cup, ont pu communier avec leur public avec une large victoire (59-28), dont deux doublés de leur ailier Damian Penaud et du centre Nicolas Depoortère.

Ce succès garantit aux hommes de Yannick Bru une qualification directe pour les demi-finales, sésame que possédait déjà Toulouse depuis plusieurs semaines: les Rouge et Noir finissent leader de la saison régulière malgré leur défaite à Perpignan.

Bayonne, invaincu à domicile, a de son côté assuré un barrage à domicile en dominant Toulon (18-10). Pour leur première phase finale en Top 14, les Basques recevront les Clermontois, tandis que les hommes de Pierre Mignoni accueilleront Castres, sixième et dernier qualifié en dépit de sa défaite à Paris.

Dans un match sans enjeu, le Racing 92 s'est lui imposé 47 à 34 sur la pelouse de Lyon, qui finit la saison avec une cinquième défaite consécutive.

. Vannes relégué, l'Usap barragiste, Paris sauvé

Se maintenir semblait mission impossible pour les Bretons, qui accusaient 4 points de retard sur Perpignan et 5 sur Paris avant cette dernière journée.

Le demi d'ouverture du Stade Français Zack Henry face aux perches lors du match de Top 14 contre le Castres Olympique au stade Jean-Bouin le 7 juin 2025 à Paris AFP

Face aux champions d'Europe de l'UBB, Vannes a pourtant joué crânement sa chance, et menait 21-19 à la 48e minute, avant de craquer face à la puissance offensive de l'UBB (59-28). Après une saison en Top 14, Vannes retrouve la Pro D2.

Les Parisiens se savaient eux maîtres de leur destin face à Castres. Sous la pluie et dans une rencontre hachée, les Soldats roses ont tremblé, mais ont obtenu la victoire (21-10), synonyme de maintien après une saison éprouvante.

La place de barragiste est donc revenue à Perpignan, pourtant auteur d'un exploit face à Toulouse, battu 42-35 après une excellente deuxième période des Catalans.

L'Usap reste 13e à un point derrière Paris, et jouera son maintien le week-end prochain sur la pelouse de Grenoble, finaliste malheureux de Pro D2 pour la troisième saison d'affilée.