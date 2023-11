Top 14: La Rochelle renverse l'UBB pour vraiment lancer sa saison

La Rochelle, menée de 13 points après le premier essai girondin de Damian Penaud, a réussi à renverser Bordeaux-Bègles dans une fin de match irrésistible pour lancer définitivement sa saison dimanche en clôture de la 7e journée de Top 14.

Demi-finale du dernier exercice, ce choc des voisins est devenu une affiche du ventre mou en ce début de saison. La faute à la confiance d'un côté, à des réglages de l'autre encore visibles lors d'un premier acte très moyen où aucun camp n'a vraiment pris le dessus.

Mais un match se joue en deux actes et le second a rappelé qu'on avait affaire à deux ambitieux capables de faire vivre le ballon et briller, de provoquer son destin avec ses armes du moment.

Faute d'avoir définitivement mis KO leurs hôtes, les hommes de Yannick Bru se sont encore fait punir en encaissant un 17-0 rédhibitoire, sauvant le bonus défensif grâce... à l'échec de Hugo Reus sur sa dernière pénalité.

Les Maritimes, même dépourvus pour encore quelques semaines de Will Skelton et Grégory Alldritt, ont fait montre de davantage de puissance que leurs visiteurs, notamment au centre du terrain dans le sillage de Jonathan Danty et Levani Botia même si Tevita Tatafu a bien rivalisé.

Diamant Penaud

Logique donc de les voir dominer sur maul notamment derrière cette pénal-touche envoyant Pierre Bourgarit derrière la ligne (29). Le talonneur international a récidivé de la même manière après la pause (67) pour quasiment assurer la victoire des siens et soulager Deflandre et Ronan O'Gara, très démonstratif dans son rectangle lors de cette folle remontée.

L'ailier bordelais Damian Penaud et le centre Pablo Uberti stoppent le Rochelais Jack Nowell, le 19 novembre 2023 AFP

Car le public rochelais est passé par tous les sentiments, surtout au retour des vestiaires quand les leurs, réduits à 14 - carton jaune de Botia - ont encaissé un essai de Nicolas Depoortère à la conclusion d'une action au goût de +french flair+ avec une dernière passe de Damian Penaud (47).

Comme son père Alain présent en tribune, on a guetté les premiers pas comme titulaire de l'ancien Clermontois. Si sur son premier service à hauteur, Tevita Tatafu a été propulsé énergiquement en touche par Jonathan Danty au moment de conclure (12), sa deuxième inspiration a fait tilt sur l'essai de Depoortère.

Et comme à la parade mondialiste, il a conclu sa première par un essai né d'une passe au pied de Matthieu Jalibert avec rebond favorable pour donner une avance confortable aux Unionistes (8-21, 53e) qu'on pensait vraiment lancés vers un succès de prestige.

Sauf que la bête blessée maritime a des ressources et a immédiatement répondu par un essai d'UJ Seuteni (56) ravivant l'espoir avec un banc porteur d'une énergie décuplant les forces.

L'essai de Bourgarit neuf minutes plus tard, transformé par Reus, a mis les Rochelais de nouveau devant (22-21) avec une sensation que rien ne pouvait leur arriver sauf une nouvelle pénalité en leur faveur signée Reus (72) pour récompenser leur débauche gagnante finale.