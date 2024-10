Top 14: Le Racing 92 se rassure au classement mais pas dans le jeu

Le Racing 92 a enchaîné une deuxième victoire samedi, contre Toulon (22-6), ce qui lui permet de se replacer en Top 14 mais encore une fois en étant loin d'être convaincant ballon en main.

Les ciel et blanc se sont encore une fois reposés sur leur demi de mêlée Nolann Le Garrec, le plus inspiré dans le jeu et qui a inscrit les 15 premiers points de son équipe sur des pénalités grâce à des Toulonnais particulièrement indisciplinés.

Malgré cette victoire, le bilan des trois matches des Franciliens délocalisés à Créteil reste mitigé, après une victoire non-bonifiée face à Clermont (33-20) et une défaite sur le fil contre La Rochelle (17-16). Le Racing est 6e au classement avant tous les autres matches de la 6e journée, un point derrière le trio Castre-Toulon-Toulouse.

Les racingmen retrouveront leur antre de la Paris La Défense Arena contre Perpignan, avant de refaire leurs bagages pour Créteil lors la réception de Toulouse en Top 14 et celle des Anglais des Harlequins en Coupe d'Europe.

Mais le contenu n'a encore une fois pas donné satisfaction, à l'image d'une première mi-temps brouillonne des deux côtés. A la pause, le score était logiquement de 0-0, une première en Top 14 depuis trois ans, avec des ratés surprenants des buteurs Nolann Le Garrec (9e) et Baptiste Serin (30e).

Nolann le Garrec a pourtant été un des rares à surnager dans le premier acte, avec notamment deux percées à son actif mais stoppées par des rugueuses interventions des Toulonnais, plus efficaces en défense qu'en touche ou dans le jeu.

La deuxième période a vu des points, à défaut de jeu, avec un duel de pénalités entre Le Garrec (5) et Serin (2) avant un essai en force du talonneur Janick Tarrit (77e) pour donner un peu plus de relief au succès du Racing.

Les joueurs n'ont pas été aidés par la pelouse détrempée après les pluies tombées sur la région parisienne durant la semaine, et encore à une heure du coup d'envoi, et l'état du gazon s'est fortement dégradé dès les premières minutes.