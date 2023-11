Top 14: le Racing 92 surnage, Montpellier coule

Le Racing 92 a fait coup double en remportant le derby face au Stade français (13-9) pour prendre la tête du Top 14, samedi, lors de la 7e journée, également marquée par le nouveau revers de Montpellier, désormais dernier.

. Le Racing 92, le grand huit

Ici, c'est Paris. Le Racing 92 a fêté la 250e apparition de son ailier Juan Imhoff en remportant, aux forceps, le derby francilien devant le Stade français (13-9), ce qui lui permet de grimper à la première place du classement (1er, 23 points).

Les Racingmen n'ont plus perdu à Jean-Bouin depuis le 3 décembre 2017. Samedi, ils ont signé une huitième victoire de rang grâce à un essai de Henry Chavancy (17e), le seul d'un match brouillon. La pluie n'a certes pas aidé mais la fête des voisins franciliens a tourné court. Le capitaine des champions du monde sud-africains Siya Kolisi, présent dans les travées de l'enceinte parisienne, a pu évaluer l'ampleur de la tâche qui l'attend. Il devrait effectuer ses débuts à domicile, contre La Rochelle, dans une semaine.

. Castres s'offre Toulouse

Le pilier de Castres Wilfrid Hounkpatin (au centre) en marquant un essai lors de la victoire de son équipe contre le Stade toulousain en Top 14 au stade Pierre-Fabre de Castres, France, le 18 novembre 2023 AFP

Le CO a frappé un grand coup en remportant son duel devant Toulouse (31-23). Avec ce succès, le cinquième, Castres grimpe sur le podium, derrière le Racing 92 et le Stade français. Les Rouge et Noir, eux, sont septièmes après ce troisième revers à l'extérieur et ne se sont plus imposés dans le Tarn depuis 2019.

Pour passer haut la main ce test, les Castrais, avec un très bon Pierre Popelin, ont inscrit quatre essais par l'ailier Nicolas Hulleau (22e), le centre Adrea Cocagi (43e), le deuxième ligne Thomas Staniforth (55e) et le pilier Wilfrid Hounkpatin (73e) pour résister au retour tonitruant toulousain. Les coéquipiers d'Antoine Dupont, qui a évolué à l'ouverture, devront se rattraper dans une semaine devant Clermont.

. Pau lâche son trône

Le centre fidjien de Bayonne Sireli Maqala (à droite) plaqué par le centre espagnol de Pau Samuel Ezeala (au centre) lors de la victoire de Bayonne en Top 14 au stade Jean-Dauger de Bayonne, le 18 novembre 2023 AFP

Equipe surprise du début de saison, Pau a marqué le pas à Bayonne (35-16) au terme d'un match où les deux équipes ont évolué en infériorité numérique après le carton jaune du deuxième ligne Guillaume Ducat (13e) côté Section, puis celui du demi de mêlée Guillaume Rouet (26e) côté Aviron.

A ce petit jeu, ce sont les Basques qui sont sortis vainqueurs, grâce à quatre essais de Paulos (15e), Huguet (30e), Mori (43e) et Rouet (76e). Avec ce troisième succès de la saison, Bayonne retrouve des couleurs et pointe désormais à la 8e place. Cela faisait dix-huit ans que Pau n'avait pas été battu par les Bayonnais, portés par un Camille Lopez de gala (12 points).

. Rien ne va plus pour le MHR

Sixième revers de rang pour Montpellier. Le champion de France 2022 a de nouveau goûté à la défaite, cette fois sur le terrain de l'ex-lanterne rouge perpignanaise (23-16).

Avec une seule victoire depuis le début de la saison, devant La Rochelle (26-15) en ouverture du Top 14 2023-2024, les Héraultais s'enfoncent encore un peu plus dans la crise en glissant à la dernière place. Un énorme gâchis d'Arthur Vincent, tout seul dans l'en-but (3e), a coûté cher.

Dans les autres rencontres de la journée, Oyonnax l'a emporté face au voisin lyonnais (38-20) tandis que Toulon a résisté à Clermont (30-27) pour remporter sa première victoire en Auvergne en huit ans.

La 7e journée du Top 14 se termine dimanche par le duel entre deux équipes ambitieuses qui oppose La Rochelle à Bordeaux-Bègles (21h05).