Top 14: Le Racing remet la marche avant contre Vannes

Le centre et capitaine du Racing Gaël Fickou sur le terrain de Vannes, le 5 octobre 2024

Après trois revers sur les quatre premières journées, le Racing 92 a renoué avec le succès en allant l'emporter (27-24) à Vannes, trop indiscipliné, samedi, pour la 5e journée de Top 14.

Pénalisés comme rarement en seconde période, les Bretons ont donné trop de munitions aux Franciliens, après avoir pourtant maîtrisé le début de la rencontre, marquant dès la dixième minute par l'ailier Salesi Rayasi, sur une belle passe croisée d'Alex Arrate (7-0, 10e).

Le Racing a directement répondu par Vinaya Habosi, intenable ce samedi après-midi, en trouvant un trou de souris dans la défense vannetaise pour aplatir (7-7, 15e).

Malgré un essai refusé en début de match (6e) pour un écran au départ de l'action, et une certaine nervosité qui s'est traduite par une chistera manquée dans ses 22 mètres et sa passe en-avant devant l'en-but adverse, le demi de mêlée du Racing 92, Nolann Le Garrec -- né à Vannes et dont le père Goulven est l'entraîneur-adjoint du RCV --, a fait le travail face aux perches pour maintenir son équipe à flot (10-10, 34e).

Patient et bien inspiré, Vannes a repris la main sur la sirène, grâce à son talonneur Cyril Blanchard en force (17-10, 40e+1).

Mais au retour des vestiaires, le RCV, pourtant réputée comme une équipe disciplinée, s'est mise à la faute dix fois en vingt minutes, dont un carton jaune contre Alex Arrate (63e) qui a permis au Racing de reprendre l'ascendant.

Il a tout de même fallu attendre le cœur du second acte pour que Feleti Kaitu’u revienne au score (17-17, 58e), avant que le capitaine Gaël Fickou ne place les siens en tête pour la première fois du match, se faufilant dans l'axe pour aplatir (17-24, 65e).

Le Garrec a ensuite donné de l'air aux Parisiens en inscrivant une pénalité (17-27, 71e) qui s'est avérée décisive et très précieuse, puisqu'elle les a placés hors de portée malgré l'essai final de Thomas Moukoro (24-27, 80e) qui offre le point de bonus défensif aux Bretons.