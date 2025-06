Top 14: le retour au pays réussi du Toulonnais Jérémy Sinzelle

Revenu sur la Rade en 2022 dix ans après l'avoir quittée, le trois-quarts centre Jérémy Sinzelle réalise à 34 ans une grande saison au RC Toulon, qui se prépare à recevoir Castres en barrage de Top 14 samedi.

Si ce râleur invétéré n'a pas changé de caractère en dix-sept ans de carrière professionnelle, son énergie et sa motivation sont également intactes, accompagnées d'un solide palmarès: un Top 14 (2015) et une Challenge Cup (2017) avec le Stade français (2015), une Champions Cup avec la Rochelle (2022), et de nouveau la Challenge pour son retour au RCT (2023).

"Il fait partie des joueurs qui ont surfé sur le Top 14 pendant quinze ans et qui ont été les meilleurs centres de France. Il a été pas mal critiqué durant les saisons précédentes mais je pense qu'il a fait taire pas mal de monde" salue le demi de mêlée toulonnais Baptiste Serin à propos du natif de Nice.

Boudé par les différents staff du XV de France et barré par la concurrence des Gaël Fickou, Mathieu Bastareaud ou encore Jonathan Danty, Sinzelle a pourtant tracé sa route sur les pelouses françaises et européennes.

Capable d'évoluer à l'aile, à l'arrière, à l'ouverture et au centre, le polyvalent trois-quarts, formé à Toulon bien avant l'arrivée des stars internationales, a pris le risque de rentrer au pays pour y terminer son aventure de rugbyman professionnel.

"Trouver un équilibre"

Un pari gagnant puisque l'ancien Rochelais ne cesse de surprendre après avoir disputé 25 matches cette saison, dont 23 en tant que titulaire.

"Pour être honnête, je ne m'attendais pas à jouer autant cette saison (rires), reconnaît Sinzelle auprès de l'AFP. Il y a eu des aléas et notamment de longues blessures à mon poste et j'ai eu la chance de saisir l'opportunité."

Le Niçois a dû faire quelques sacrifices pour parvenir à enchaîner les matches et être le joueur le plus utilisé par le staff rouge et noir (1898 minutes disputées toutes compétitions confondues).

"La plupart des joueurs ont 20 ans et ils récupèrent en deux jours. Moi, il me faut un jour de plus. Il a fallu trouver un équilibre entre récupération et retour à l'entraînement car les matches s'enchaînent chaque semaine. On a mis en place (un programme) avec le préparateur physique pour trouver mon rythme" explique-t-il.

Qualifié pour la deuxième fois d’affilée en phase finale du Top 14, le RC Toulon et son manager Pierre Mignoni comptent bien sur ce leader à quelques jours d'aborder un barrage à domicile face au Castres Olympique (samedi 21h05), et retrouver les demies pour la première fois depuis 2017.

"Il n'a peur de personne"

"Alors lui, je n'ai pas besoin de trop le pousser, s'amuse Mignoni. Il doit impacter les autres joueurs sous une autre forme qu'avec son énergie débordante sinon il en perd quelques uns. Mais il doit la garder car c'est son fond de commerce. Il est incroyable en défense, il n'a peur de personne."

Devenu incontournable à Toulon, Sinzelle, en fin de contrat en quelques semaines, devrait même prolonger l'aventure.

"Avec Pierre on s'est donné l'opportunité que je fasse une saison supplémentaire. Pour l'instant ce n’est qu'un accord oral, rien n'est acté, on verra à la fin de la saison. J'aimerais bien refaire une petite saison, tant que le corps suit. La même que cette année ? Non. Il y aura une hiérarchie à respecter mais s’il faut dépanner je serai là" explique Sinzelle.

Conscient qu’il ne représente pas l’avenir du club et fier de voir de jeunes joueurs réussir à son poste, Jérémy Sinzelle devra tout de même réaliser quelques efforts si cette année supplémentaire se concrétise.

"Il faudra que je laisse un peu mon côté râleur de côté, ce sera le plus dur, et que je continue de m’entraîner correctement même lorsque je ne jouerai pas les matches. Mais la motivation est toujours présente et je resterai compétiteur, ça c'est sûr !"