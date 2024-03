Top 14: le Stade français chute à La Rochelle, Toulouse surpris à Perpignan

Le Stade Français, leader du Top 14, s'est incliné dans les grandes largeurs à La Rochelle en ouverture de la 18e journée samedi, une défaite dont n'a pas su profiter son dauphin, le Stade toulousain, surpris à Perpignan en soirée.

Parisiens et Toulousains, qui venaient d'enchaîner respectivement cinq et six victoires de rang, ont été stoppés dans leur élan.

Dans un stade Aimé-Giral en feu, les Catalans, auteurs de trois essais (27-17), ont maîtrisé un match qui semblait pourtant promis aux Rouge et Noir, dans une excellente dynamique depuis plusieurs journées et qui rentreront donc dans la Ville rose sans point. Les Catalans restent eux 13es et avant-dernier, à la place de barragiste, avec 35 points.

Le Stade Français (1er, 55 points) est de son côté complètement passé à côté de son match, tandis que les Rochelais, auteurs de trois essais dont un doublé de leur ailier Dillyn Leyds, ont démontré qu'ils avaient repris du poil de la bête.

Grâce donc à la victoire de l'USAP, les Soldats Roses conservent leur place de leader devant Toulouse (2e, 55 pts), avant une pause bienvenue, final du Tournoi des six nations oblige samedi prochain.

L'ailier français de Pau Theo Attissogbe avec la balle lors de la victoire contre Bayonne en Top 14 au stade du Hameau de Pau le 9 mars 2024 AFP

Les protégés de Karim Ghezal ne devront pas laisser passer leur chance de se reprendre dans 15 jours lors de la réception de Lyon (11e, 38 pts), qui s'est rassuré de son côté en venant à bout de Castres (34-19), qui perd une place au classement (5e, 44 pts).

Grâce à leur victoire assortie du bonus offensif, leur deuxième d'affilée, les hommes de Ronan O'Gara grimpent pour leur part sur le podium (3e, 45 pts), une bonne manière d'aborder la semaine de congés qui attend lundi tous les acteurs du championnat.

Festival d'essais au Hameau

Le pilier sud-africain de Perpignan Nemo Gunther Roelofse plaqué par le talonneur français de Toulouse Guillaume Cramont lors de la victoire de Perpignan en Top 14 au stade Aimé-Giral de Perpignan le 9 mars 2024 AFP

Lors de la 19e journée, le club maritime se déplacera à Bayonne, qui a perdu de son côté le duel basco-béarnais au bénéfice de la Section paloise (42-40) dans son stade du Hameau.

Ce match a de loin été la rencontre la plus spectaculaire de la journée avec onze essais marqués au total. Il a également vu l'arbitre siffler un essai de pénalité de part et d'autre et distribuer trois cartons jaunes en tout.

Plaisant à voir et indécis jusqu'à la fin, ce match a dénoté par rapport aux autres qui n'ont globalement pas été très prolifiques en terme de jeu, notamment en raison de mauvaises conditions météorologiques sur la plupart des terrains de l'hexagone.

Ainsi, lors du match entre Clermont et Oyonnax, qui s'est soldé par un nul (15-15) entre les hommes de Christophe Urios et les promus de l'Ain sous une pluie battante à Marcel-Michelin, aucun essai n'a été marqué.

Quant à celui ayant opposé Montpellier à Bordeaux-Bègles (10-3) au GGL Stadium, le ballon n'a passé qu'une seule fois la ligne d'en-but.

Cette défaite repousse les Girondins à la quatrième place (45 pts), tandis que les coéquipiers de Lenni Nouchi, qui signent une quatrième victoire de rang, se sont donnés un peu d'air (12e, 37 pts).

Cette 18e journée se clôturera dimanche par une brûlante opposition entre deux équipes aux abois, le Racing 92 (8e, 40 pts) et Toulon (7e, 41 pts), qui ont pareillement besoin d'engranger de la confiance.