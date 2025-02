Top 14: le Stade français dernier, Jaminet retrouve les terrains

Avec un troisième succès d'affilée, Vannes a laissé la dernière place du Top 14 au Stade français samedi lors de la 17e journée, où Melvyn Jaminet a retrouvé les terrains avec Toulon, sept mois après sa suspension pour des propos racistes.

. Jaminet de retour

Si le centre Jiuta Wainiqolo a marqué un doublé lors de la victoire bonifiée des Toulonnais contre le Stade français (24-6), c'est bien Melvyn Jaminet qui a attiré tous les regards lors de son entrée en jeu à la 61e minute.

L'arrière du RC Toulon a disputé ses premières minutes de la saison après avoir purgé une suspension de 24 semaines infligée par la FFR pour une vidéo publiée en juillet dernier lors d'une tournée des Bleus en Argentine, où il prononçait des propos racistes.

Félix-Mayol lui a manifesté son soutien: acclamé à son arrivée au stade par les supporters toulonnais, puis lors de l'annonce des compositions d'équipe, l'international a été ovationné lors de son entrée en jeu.

Le RCT s'est lui emparé de la première place en attendant notamment le résultat de Toulouse-Bayonne plus tard dans la soirée, tandis que le Stade français s'enfonce à la dernière place du classement.

. Vannes quitte la dernière place

Paul Surano à Vannes le 22 février 2025 AFP

En enchaînant un troisième succès d'affilée contre Montpellier (37-24), les Vannetais quittent enfin - d'un cheveu, cinq points au goal-average - la dernière place, qu'ils occupaient depuis fin septembre et la 4e journée.

Après avoir battu le Stade français chez eux, puis le Racing à Nanterre, les promus bretons ont même longtemps rêvé de leur premier bonus offensif en Top 14, qu'ils tenaient de nouveau à la 77e après l'avoir lâché (37-10).

Deux essais tardifs du MHR, qui stagne lui dans le ventre mou (9e), ont brisé cet espoir, mais l'essentiel est assuré pour Vannes qui se relance.

. Le Racing 92 plombe la Rochelle

Rien ne va plus à la Rochelle: battu à domicile par un surprenant Racing 92 (26-21), les Maritimes enchaînent un troisième revers d'affilée après deux déculottées à Toulon et à Lyon, et sont toujours hors du Top 6 (7e).

Gaël Fickou à La Rochelle le 22 février 2025 AFP

Les hommes de Patrick Collazo, venu en mission sauvetage dans les Hauts-de-Seine, ont tenté crânement leur chance, avec notamment deux beaux essais de Shingi Manyarara (11e) et Cameron Woki (55e), et se relancent pour le maintien après avoir été battus à domicile par Vannes.

Malgré le retour de certains cadres, dont Pierre Bourgarit omniprésent, La Rochelle, brouillonne et indisciplinée, poursuit sa saison en dents de scie.

. Castres fait plier Lyon, Pau souffle

Indisciplinés en première période (8 pénalités en 25 minutes), les joueurs de Xavier Sadourny ont su réagir, notamment grâce à la botte de Fernandez (6 pénalités) et un essai en contre de Rémy Baget, pour faire plier Lyon (30-25).

Geoffrey Palis à Castres le 22 février 2025 AFP

Les Tarnais consolident leur place dans le Top 6, tandis que Lyon, 8e, repart avec un bonus mérité, et encaisse seulement sa première défaite en Top 14 depuis l'arrivée de Karim Ghezal comme entraîneur en novembre.

Dans un match de bas de tableau, Pau (10e) s'est offert un peu d'air en dominant Perpignan dans une rencontre terne (23-6). Les Catalans sont à la 12e place, seulement deux points devant Vannes et le Stade français.