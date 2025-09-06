Top 14: le Stade français et Lyon bien lancés, Bayonne s'offre Perpignan

L'ouvreur bayonnais Joris Segonds avant de frapper une pénalité lors du match face à Perpignan au stade Aimé-Giral le 6 septembre 2025.

Le Stade français, tombeur aisé du promu Montauban et Lyon, qui a balayé le Racing 92 samedi ont idéalement lancé leur saison lors de la première journée du Top 14, tout comme l'Aviron Bayonnais, victorieux à Perpignan.

. Bayonne se paye enfin l'Usap

Depuis la saison 1970-1971, année de sa dernière victoire à Aimé-Giral, l'Aviron Bayonnais voyait d'un mauvais oeil les déplacements en Catalogne se profiler. Au terme d'un match débridé, les Basques, demi-finalistes en juin, ont pris le meilleur sur des Perpignanais inconstants (26-19) et chassent un peu les nuages apparus cet été pour des tensions dans l'organigramme. Bayonne a su se montrer plus patient face aux fulgurances catalanes, incarnées par les deux essais inscrits juste avant la pause pour prendre l'avantage. Mais le 2/5 face aux perches du buteur de l'Usap Tristan Tedder et la solidité bayonnaise permettent aux hommes de Grégory Patat de repartir avec quatre points.

. Le Stade français balaye Montauban

Le centre du Stade Francais Tani Vili juste avant de marquer un essai face à Montauban au stade Jean Bouin, à Paris le 6 septembre 2025. AFP/Archives

Revanchard après une saison dernière manquée, terminée à la 12e place, le Stade français jouait gros avec la réception du promu Montauban. Portés par un excellent Louis Carbonel à l'ouverture, les Parisiens ont déroulé des offensives intéressantes, trop vives pour une défense tarn-et-garonnaise encore juste pour se mesurer à l'élite. Avec ce succès bonifié 47-24, l'équipe de Paul Gustard a idéalement tourné la page de l'exercice précédent, qu'elle compte laisser derrière elle.

. L'entame idéale de Lyon et Pau

Le LOU n'a fait qu'une bouchée du Racing 92 en balayant les Francilens 32-7 à Gerland. Les Lyonnais ont fait la différence en début de partie grâce à des essais d'Allen, Geraci et Cassang. Dans le deuxième acte, les Rhodaniens ont pu gérer, alourdissant quelque peu le score grâce à une nouvelle réalisation de Dylan Cretin, synonyme de bonus offensif.

Les joueurs de Pau qui célèbrent leur victoire face au Castres Olympique au stade Pierre Fabre à Castres, le 6 septembre 2025. AFP/Archives

La Section paloise a de son côté réalisé un joli coup en allant s'imposer à Castres 17-15. Les Palois, candidats déclarés à la qualification en phase finale en fin de saison, l'ont emporté à Pierre-Fabre où le CO n'avait plus perdu depuis le mois de décembre 2024, contre Bordeaux-Bègles. Les Béarnais ont pu s'appuyer sur la botte fiable de leur buteur Joe Simmonds, meilleur réalisateur du championnat l'an dernier et encore auteur de 12 points samedi. Une réussite qui a maintenu sa formation en tête durant tout le match, avant que l'arrière Jack Maddocks ne vienne porter le coup de grâce avec un essai à la 74e.