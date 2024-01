Top 14: le Stade français renversant, Lyon et Toulon respirent

Le Stade français a mis fin à une série de quatre rencontres sans victoire en créant la surprise sur la pelouse de Bordeaux-Bègles samedi, lors de la 13e journée du Top 14, qui a également vu Lyon sortir de la zone rouge et Toulon retrouver des couleurs.

. Bordeaux-Bègles cale

Maxime Lucu, Louis Bielle-Biarrey ou encore Damian Penaud partis avec le XV de France, Bordeaux-Bègles et sa ligne de trois-quarts remaniée ont concédé leur première défaite de la saison à domicile face au Stade français (30-26).

Après une semaine de tensions entre Karim Ghezal et ses joueurs, les Parisiens ont décroché au stade Chaban-Delmas leur troisième succès de la saison à l'extérieur, acquis en fin de rencontre grâce un essai de l'ailier Stéphane Ahmed (75e).

Les Soldats roses en profitent pour remonter à la deuxième place du championnat (37 pts), juste devant l'UBB (3e, 37 pts) qui a mis fin à une série de cinq succès consécutifs en Top 14.

Menés 21-6 à la demi-heure de jeu, réduits à quatorze à la pause, les coéquipiers de Sekou Macalou ont su faire preuve d'orgueil pour revenir, portés par l'efficacité retrouvée de l'ouvreur Joris Segonds, auteur d'un 100% face aux perches.

. Lyon se donne de l'air

L'ouvreur de Lyon Léo Berdeu (c) passe une pénalité contre Perpignan, le 27 janvier 2024 à Lyon AFP

En panne de résultats depuis le début de la saison, Lyon s'est rassuré en s'imposant face à Perpignan (36-24), un concurrent direct dans la course au maintien.

Rapidement mis dans l'avancée par un essai du troisième ligne sud-africain Arno Botha et emmené par son ouvreur Léo Berdeu, auteur d'un six sur six au pied, le LOU remonte à la onzième place (24 pts).

Malgré le retour de Marcoussis du deuxième ligne Posolo Tuilagi, présent à l'entraînement du XV de France jeudi, Perpignan a mis fin à une belle série de trois succès consécutifs et retombe à la douzième place (21 pts).

. Montpellier enchaîne enfin

Longtemps impuissant face à la défense paloise en seconde période, Montpellier a fini par trouver la faille grâce à son deuxième ligne Florian Verhaeghe pour s'imposer (22-17) et enchaîner, pour la première fois de la saison, deux victoires consécutives en Top 14.

L'arrière de Montpellier Anthony Bouthier (c) entre les Palois Samuel Ezala (g) et Nathan Decron, le 27 janvier 2024 à Montpellier AFP

Avec ce succès, le MHR reste dernier mais revient à un point de la douzième place. Auteur d'un bon début de saison, Pau a concédé dans l'Hérault sa troisième défaite consécutive et voit sa place dans le top six menacée.

. Clermont au contact

Après avoir pris deux points en déplacement au Stade français, Clermont en a ramené quatre de Castres en s'imposant (23-20) au stade Pierre-Fabre, et revient à deux points des places qualificatives.

Dans la lutte pour le maintien, Oyonnax a longtemps cru au bon coup à Bayonne. Mais les Basques ont finalement pris l'avantage en fin de rencontre, grâce à l'ailier Aurélien Callandret, pour s'imposer (21-17).

. Toulon remet la marche avant

A l'arrêt depuis trois matches, le RCT a arraché la victoire -in extremis- d'entre les mains de La Rochelle (25-23). Les doubles champions d'Europe, certes privés de leurs internationaux (Alldritt, Atonio, Boudehent, Danty, Wardi) et très indisciplinés, cèdent du terrain dans la course à la phase finale après un match fou (8e, 31 pts).

C'est une pénalité de Melvyn Jaminet (80e) en toute fin de match qui a permis aux Varois de rester invaincus à Mayol cette saison mais, surtout, de grimper à la 4e place.

Suite et fin de la 13e journée dimanche avec le choc cyclopéen qui oppose le Racing 92 (1er, 40 pts) au tenant Toulouse (6e, 32 pts), deux des plus gros fournisseurs du XV de France.