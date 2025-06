Top 14: Louis Bielle-Biarrey (UBB) "apte" à jouer la finale contre Toulouse (source proche du joueur)

L'ailier de l'Union Bordeaux-Bègles Louis Bielle-Biarrey, qui avait raté la demi-finale contre Toulon après une commotion cérébrale, est "apte" à jouer la finale du Top 14 samedi contre Toulouse, a appris mercredi l'AFP de source proche du joueur, confirmant une information de Sud-Ouest et de L'Equipe.

Le meilleur joueur du Tournoi des six nations 2025 a passé avec succès le protocole médical relatif à sa commotion en début de semaine et s'est entraîné "avec de bonnes sensations" avec le groupe bordelo-béglais mardi et mercredi, a précisé la même source.

Selon son ressenti, l'ailier pourrait démarrer comme titulaire face à Toulouse samedi soir au Stade de France (21h05), un an après la déroute subie par l'UBB contre les Rouge et noir en finale (59-3). La composition des deux équipes sera annoncée vendredi.

Auteur d'une saison tonitruante avec 33 essais en 29 rencontres toutes compétitions confondues, en club et en sélection, +LBB+ ne s'était plus entraîné depuis un choc à la tête subi contre Vannes, le 7 juin lors de la 26e et dernière journée de la saison régulière.

"Je ne suis pas encore remis, je récupère tranquillement, mais pour l'instant (je suis) encore un peu juste" avait déclaré l'ailier au micro de Canal Plus avant la demi-finale victorieuse de son équipe contre Toulon (39-24) à Lyon samedi.

"Je suis fatigué, je mets un peu plus de temps que prévu pour récupérer de la commotion, mais ça va" avait ajouté Bielle-Biarrey, qui avait déclaré espérer jouer la finale.

Son entraîneur Yannick Bru s'était lui montré assez pessimiste après le match, jugeant son joueur "blême". "Il ne dégage pas un état d'énergie, de forme optimal" avait dit le manager des Girondins en conférence de presse.

"Il a énormément donné depuis deux ans" avait ajouté Bru à propos de son ailier star, qui a joué 60 matches en deux ans avec son club et le XV de France. "Il vient de fêter 22 ans jeudi dernier et on lui demande beaucoup" s'était ému Bru.