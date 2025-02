Top 14: L'UBB cède de justesse à Bayonne

Le leader Bordeaux-Bègles, décimé par les blessures et l'absence de ses internationaux, a cédé de justesse samedi à Bayonne (36-32), qui renforce sa position au pied du podium, son objectif en ouverture de cette 16e journée de Top 14.

Deux faux-doublons (Lyon et Bayonne), deux défaites pour les hommes de Yannick Bru déjà plombés de la sorte la saison dernière, ce qui les avait obligé à cravacher pour se qualifier.

Là, leur pécule d'avant Tournoi était plus important mais ils pourraient bien être évincés des deux premières places du classement à la fin du week-end par Toulon et Toulouse, voire le prochain après la réception de Clermont toujours sans ses locomotives internationales.

L'Aviron, toujours aussi costaud dans son antre, continue son sans faute même si les coéquipiers de Camille Lopez ont paniqué quelques minutes au retour des vestiaires en encaissant un 15-0 qui aurait pu avoir d'autres conséquences.

A Jean-Dauger, terre de retrouvailles pour nombre de joueurs et de membres du staff visiteurs, de tensions extra-sportives ces derniers mois entre le manager girondin Yannick Bru et son ex-président Philippe Tayeb, autour du non-transfert du pilier international Tevita Tatafu, l'UBB a pour une fois réussi son entame avant de craquer niveau discipline et conquête avec une touche toujours défaillante et une mêlée régulièrement sanctionnée.

En réponse à l'essai rapide de Nicolas Depoortere, servi admirablement au pied par l'arrière bizuth Jon Echegaray remarqué qui avait franchi au préalable (6), l'Aviron a répondu par la botte de Camille Lopez (3 pénalités réussies à la pause) et un essai de Guillaume Rouet, validant une percée majuscule de Rodrigo Bruni avec trois plaquages cassés (24).

D'un 19-8 potentiel sur une énième pénalité cette fois manquée par Lopez (47), les Basques ont subi le réveil bordelais, matérialisé par une pénalité de Joey Carbery et surtout deux essais en trois minutes signés Echegaray (52) servi d'une belle sautée par Arthur Retière, encore décisif sur celui de Temo Matiu (16-23).

La puissance dévastatrice de Bruni a ramené les Basques à hauteur (58), celle de Andy Bordelai (71) suite à un coup-franc rapidement joué après un mauvais lancer en touche de Connor Sa, aurait pu anéantir les velléités visiteuses (33-26).

Au courage, Lucu et les siens se sont lancés à l'assaut des 22 mètres ciel et blanc et ont choisi de prendre les points pour au moins ramener le bonus défensif, mérité vu les circonstances.