Top 14: L'UBB garde son rythme offensif face à Lyon

Bordeaux-Bègles et sa force de frappe, euphorique en Champions Cup, ont remis le couvert cette fois en Top 14 face à Lyon, qui a craqué après la sortie sur carton rouge de Romain Taofifenua (46-10), vendredi soir à l'occasion de la 10e journée.

A défaut de briller, l'UBB s'est montrée patiente pour décrocher un quatrième bonus offensif lors de ses cinq derniers matches et sans essai de Damian Penaud, une première depuis son retour de Coupe du monde.

Lyon, qui n'a plus gagné à Bordeaux depuis le 21 décembre 2008 (37-28) quand les deux équipes étaient en Pro D2, devra patienter encore un peu.

Venus en Gironde avec des intentions, les Rhodaniens ont offert plus qu'une belle résistance pendant une demi-heure avant de céder en infériorité numérique quand son 2e ligne international a dû quitter ses partenaires pour un plaquage dangereux sur Romain Buros.

Le 3e ligne aile de Bordeaux-Bègles Marko Gazzotti (d) marque un essai contre Lyon, le 22 décembre 2023 à Bordeaux AFP

L'indécision initiale est venue de ce ballon rendu humide par le temps et surtout par une touche défaillante côté unioniste qui a retardé ses lancements de jeu et surtout offert une munition au LOU que s'est chargé de transformer en essai Vincent Rattez après une belle prise d'intervalle d'Alfred Parisien et un relais de Davit Niniashvili (6-7, 22).

Au lieu de les enfoncer, ce coup de froid, accentué par une pénalité de Paddy Jackson (29), a surtout remis les hommes de Yannick Bru dans le bon sens.

Pendant dix minutes, ils ont mis la pression sur la défense lyonnaise et trouvé l'ouverture en coin par le jeune Marko Gazzotti, bien servi par Nicolas Depoortère, un autre U20 champion du monde cet été (34).

Mêlées heureuses

Après la sortie de Romain Taofifenua, un déficit de poids criant s'est fait jour en mêlée et le LOU n'a pu que s'incliner devant le puissant international japonais Tevita Tatafu, mis sur orbite (18-10).

Le 2e ligne de Lyon Romain Taofifenua quitte le terrain après un carton rouge contre Bordeaux-Bègles, le 22 décembre 2023 à Bordeaux AFP

A la reprise, l'UBB a insisté dans ce secteur et après plusieurs mêlées dominantes à la poussée mais non récompensées, Tatafu a chargé mais c'est Depoortère qui a conclu (49).

Pour enfoncer le clou et vaincre le mauvais signe du premier acte, les coéquipiers de Maxime Lamothe ont alors opté pour la pénaltouche sur la pénalité suivante et Alexandre Ricard a ouvert son compteur essai en Top 14, synonyme alors de bonus offensif (53).

Pour le conforter, il fallait qu'un ailier participe au festival. A défaut de Penaud, l'homme-essais (9 en 5 titularisations), c'est Madosh Tambwe, héros du barrage de Gerland la saison dernière mais sur le banc ces dernières semaines, qui a rappelé combien il demeurait lui aussi un marqueur hors-pair (65).

En toute fin de match, Yoram Moefana a passé à son tour la ligne pour corser davantage encore la marque pour une UBB qui remonte à la 2e place avant les matches de samedi.