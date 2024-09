Top 14: Lyon et Toulouse visent la passe de trois à l'extérieur

Le demi de mêlée japonais de Toulouse Naoto Saito (c.) passe le ballon lors du match de Top 14 contre La Rochelle, à Toulouse, le 15 septembre 2024

Seules équipes à deux victoires après autant de journées, Toulouse, en déplacement à Montpellier, et Lyon, à Vannes, vont tenter samedi de continuer leur série et de creuser l'écart avec le gros du peloton du Top 14.

Le double champion en titre Toulouse, leader grâce à un point de bonus offensif décroché lors de la première journée à Vannes (43-18), ouvre le bal de cette troisième journée samedi à 14h30 par un déplacement dans l'Hérault. Le MHR, défait chez lui par... Lyon (26-22), pour commencer le Top 14, s'est rassuré en allant prendre quatre points contre Perpignan le week-end dernier (26-7).

Deux heures plus tard, le Lou répondra aux Toulousains en allant en Bretagne, à Vannes, avec la possibilité de confirmer que les voyages ne lui font plus peur après une saison 2023-2024 cauchemardesque (un seul point ramené de tous ses déplacements).

Pour se faire, les Lyonnais pourront compter sur leur demi de mêlée Baptiste Couilloud, qui poursuit une série impressionnante: il a marqué un essai à chaque fois lors de ses dix derniers matches de Top 14 et seize fois lors des seize dernières sorties en championnat.

Mais gare à toute suffisance contre le petit poucet Vannes, qui a montré contre le Stade français lors de la deuxième journée qu'il comptait s'accrocher jusqu'au bout, et a glané un point de bonus défensif à Jean-Bouin (34-31).

"On a encore des choses à améliorer, on est très content pour la victoire [contre Bordeaux-Bègles, 28-26 samedi] mais il faut que l'on soit mieux ce week-end pour aller gagner à Vannes", que le LOU n'a jamais affronté, a prévenu Alan-Basson Zondagh, l'entraîneur de l'attaque lyonnaise.

Le demi d'ouverture français de Lyon Léo Berdeu célèbre la victoire de son équipe à la fin du match de Top 14 contre l'Union Bordeaux-Bègles, à Lyon, le 14 septembre 2024 AFP

Vannes est la seule équipe, avec Perpignan, à n'avoir pas gagné lors des deux premières journées. Le promu est l'équipe ciblée par toutes les équipes de Top 14 pour embellir leur classement.

- Parfum de barrage -

Perpignan n'a pas non plus la tâche facile en allant à Castres, vainqueur à la toute dernière seconde du Racing 92 lors de la première journée (31-28) et défait de la même manière contre Toulon ensuite (30-28).

L'Usap avait commencé la saison dernière par un zéro pointé sur les trois premières journées, ce qui ne l'avait pas empêchée de se maintenir confortablement au final.

Les autres matches opposent des équipes avec une victoire et une défaite, notamment Clermont-Bayonne et La Rochelle-Pau dans le multiplex du samedi après-midi.

L'affiche du samedi sera la copie du barrage de la saison passée avec l'Union Bordeaux-Bègles qui reçoit le Racing 92.

Pour éviter de subir une défaite comme en juin (31-17), les Franciliens doivent améliorer leur "indiscipline", qui les a contraints à défendre trop contre Clermont en deuxième journée (victoire 33-20), selon leur entraîneur anglais Stuart Lancaster.

"On doit garder la tête froide, tout en maintenant de l'intensité. On l'a vu contre le Stade français, Bordeaux a été remarquable" en entame du championnat (46-26), a-t-il souligné en conférence de presse.

Des supporters du RC Vannes à la fin du match de Top 14 contre le Stade français, à Paris, le 14 septembre 2024 AFP

La journée se conclut dimanche par l'affrontement entre le Stade français et Toulon, deux équipes dont les victoires lors de la deuxième journée n'ont pas convaincu.

Les Soldats roses se sont fait peur en laissant Vannes revenir et même avoir la possession de la gagne. De son côté, Toulon a gagné à Mayol à la dernière seconde contre Castres, grandement aidé par les nombreuses pénalités concédées par leurs adversaires.

Meilleure défense la saison passée, mais avec déjà 11 essais encaissés lors des deux premiers matches, le Stade français doit notamment se rassurer de ce point de vue.