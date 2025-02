Top 14: Ma'a Nonu, le retour d'une légende et d'une dose d'expérience pour Toulon

Le retour d'une légende sur la Rade: à 42 ans, le trois quart centre néo-zélandais Ma'a Nonu, 103 sélections avec les All Blacks et double champion du monde, va reporter les couleurs du RC Toulon, en tant que joker médical jusqu'à la fin de la saison.

"On a pris toute la semaine pour mettre un plan en marche et vérifier qu'on ne se payait pas un symbole. Notre club n'a plus besoin de recruter des figures Panini", s'est exprimé mardi Pierre Mignoni auprès de plusieurs médias dont l'AFP.

Né à Wellington, Ma'a Nonu est devenu une légende des All Blacks depuis ses débuts le 14 juin 2003 face à l'Angleterre. Avec deux titres de champion du Monde (2011 et 2015), et cinq trophées remportés dans le Rugby Championship (anciennement tri-nations), le joueur aux 103 sélections est devenu une véritable icône du rugby néo-zélandais au fil des années.

Alors qu'il s'était rendu dans le Var depuis deux semaines pour se former au métier d'entraîneur en immersion avec le staff rouge et noir, le joueur de 42 ans a accepté la proposition de Pierre Mignoni de rechausser les crampons, plus de six mois après son dernier match avec San Diego dans la Major League Rugby américaine.

"A la fin de sa première semaine en immersion avec nous, quand j'ai vu nos blessés, je lui ai demandé si ça ne l'intéressait pas de rejoindre l'effectif. Il n'était pas à la retraite, il m'a regardé un peu surpris mais il ne m'a pas dit non" a indiqué Mignoni.

"Avant de prendre une décision pareille, on a analysé les choses. On lui a fait passer des tests, plus qu'à n'importe quel autre joueur qu'on recrute aujourd'hui. On a évalué ce qu'il était capable de donner à l'équipe sur les plans physique et mental et ça a été positif" a ajouté le manager.

Un retour sur la Rade

Le centre de Toulon Ma'a Nonu plaqué par le demi d'ouverture de l'UBB Matthieu Jalibert, à Bordeaux, le 2 janvier 2021 AFP/Archives

Déjà passé par Toulon entre 2015 et 2018 puis lors de la saison 2020-2021, Ma'a Nonu retrouve un club qu'il connaît bien même si beaucoup de choses ont changé depuis son départ, à commencer par l'effectif. Sa proximité avec Mathieu Bastareaud, ancien centre du RCT devenu team manager, a forcément eu un impact sur son retour.

"Bien sûr que j'ai intégré Mathieu Bastareaud dans nos échanges. Ca s'est fait simplement, il ne devait pas rester, il est même reparti en Nouvelle-Zélande car ce n'était pas prévu", a précisé le coach rouge et noir.

Ma'a Nonu devrait être de retour dans le Var après la trêve internationale pour intégrer pleinement les entraînements du Rugby Club Toulonnais et apporter son expérience aux joueurs déjà présents.

Ma'a Nonu inscrit un essai avec la Nouvelle-Zélande, face à l'Australie, à Auckland, le 15 août 2015 AFP/Archives

"Aujourd'hui l'équipe travaille dur et tourne sans lui, il va venir pour se mettre à son service. C'est à lui de se mettre à notre rythme. Je suis persuadé qu'il va avoir un impact sur les autres même sans jouer, il l'a déjà montré pendant ses 15 jours en immersion. Tout le monde pense que son retour est une bonne idée, même les joueurs qui évoluent à son poste" a déclaré Mignoni.

Le manager de Toulon a assuré que le retour du trois-quarts centre n'était ni une opération commerciale, ni financière, mais bien un nouvel atout pour son équipe : "Il ne va pas arriver et être titulaire à tous les matchs. Il va être proche des joueurs, proche des coachs et impacter le reste du groupe par sa présence et son exemplarité."

Lors de son premier passage sur la Rade, Ma'a Nonu avait échoué deux fois en finale du Top 14. En 2016 face au Racing 92 à Barcelone puis en 2017 au Stade de France face à Clermont.

"C'est un compétiteur, il n'a pas gagné avec Toulon mais il ne vient pas pour gagner pour lui. Il veut gagner avec l'équipe et même s'il ne doit jouer que 20 minutes, il donnera tout pendant 20 minutes" a conclu Pierre Mignoni.