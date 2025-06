Top 14: Ntamack, dernière bagarre avant le billard

En souffrance avec un genou, l'ouvreur du Stade Toulousain Romain Ntamack compte "serrer les dents" pour conclure une saison en dents de scie et conquérir un nouveau Brennus en finale contre Bordeaux-Bègles samedi soir, avant de se faire opérer cet été.

A chacune de ses sorties, impossible de rater la genouillère imposante enserrant le genou du N.10 toulousain. Depuis une rupture des ligaments croisés du genou gauche à l'été 2023, qui l'avait privé du Mondial en France quelques semaines plus tard, Ntamack ne s'est jamais vraiment débarrassé de douleurs résiduelles. Et n'a donc jamais pu évoluer à 100% de ses capacités.

Le demi d'ouverture rêvait de s'envoler pour la Nouvelle-Zélande en juillet pour une tournée "unique" selon ses mots, mais il devra faire l'impasse pour repasser sur la table d'opération et "nettoyer" ce genou grinçant.

Il aurait pu choisir de se faire opérer plus tôt, mais la frénésie de l'enchaînement des rencontres avec les Bleus et le Stade Toulousain l'ont poussé à attendre, alors que son club a déjà perdu la moitié de sa charnière début mars, lorsque Antoine Dupont s'est, à son tour, rompu les ligaments croisés du genou droit en Irlande.

"Il ne lâche pas"

"Romain Ntamack, 95% ou 99% du temps, c'est un garçon qui se serait fait opérer et qui aurait géré sa fin de saison comme beaucoup le font ici ou là. Le mec, parce qu'il sait qu'on a besoin de lui, il ne lâche pas", a souligné son manager Ugo Mola en conférence de presse après la victoire en demi-finale contre Bayonne (32-25).

"C'est vrai que depuis le début de la saison, c'est un point qui m'a handicapé, donc j'essaie de m'accrocher", affirmait le demi d'ouverture après la rencontre où il a livré une prestation prometteuse à une semaine de la finale contre Bordeaux-Bègles.

Au soutien de Juan Cruz Mallia pour inscrire le premier essai des siens, il a créé le décalage sur le deuxième d'une passe astucieuse.

"J'ai fait infiltration sur infiltration pour justement ne pas me faire opérer et être opérationnel, et sur cette fin de saison, je me sens plutôt bien", a souligné Ntamack, avant d'ajouter: "Je vais serrer les dents et je me ferai opérer après."

"C'est vrai que tout au long la saison, c'est quelque chose qui m'a quand même plutôt marqué mentalement, parce que je n'arrivais pas à physiquement trouver le rythme, je n'arrivais pas à débloquer ce genou, donc c'était plutôt embêtant", concédait-il.

Ce manque de rythme a été amplifié par d'autres contre-temps, comme cette blessure au mollet qui l'avait empêché de faire la tournée d'automne avec le XV de France. Enfin revenu avec les Bleus après un an et demi d'absence, il avait vu son retour terni par le carton rouge reçu contre le pays de Galles pour un plaquage dangereux, et n'avait pu revenir qu'à l'avant-dernière journée contre l'Irlande.

Le demi d'ouverture de Toulouse Romain Ntamack ballon en main au stade Ernest-Wallon de Toulouse le 1er juin 2025 en France AFP/Archives

"La plus belle"

Au milieu de ces bas, quelques hauts marquants, suffisants pour rappeler quel joueur peut être Ntamack, à l'instar de sa belle prestation ponctuée d'un essai en décembre contre l'Ulster en Champions Cup.

"Quand on a un Romain Ntamack comme ça, comme par hasard on joue bien au rugby", saluait Mola après la rencontre.

Il espérera avoir la même version de son ouvreur samedi soir, alors que le N.10 de Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert, au coeur d'une rivalité quasi philosophique avec Ntamack, rayonne au sein d'une équipe flamboyante.

Souvent présentés comme un gestionnaire pour le Toulousain et un créatif pour le Bordelo-Béglais, les deux hommes seront face à face sur la pelouse du Stade de France. Le Girondin rêve d'un premier sacre national alors que Ntamack visera un cinquième Brennus à 26 ans, pour conclure une saison rendue "particulière" pour les Rouge et Noir par les nombreuses blessures et les affaires extra-sportives.

"Si l'issue est belle à la fin du week-end prochain, elle peut être peut-être la plus belle qu'on ait jamais vécue", a souligné Ntamack, qui a remporté les cinq finales qu'il a disputées.