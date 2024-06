Top 14: Ntamack/Hastoy, Dupont/Kerr-Barlow... Les duels de Toulouse-La Rochelle

Les duels à suivre lors de la première demi-finale de Top 14 entre Toulouse et La Rochelle, vendredi (20h15) à Bordeaux.

. Ntamack vs Hastoy

Les Rochelais font sans doute encore parfois des cauchemars de la chevauchée solitaire de Romain Ntamack, qui les avait privés l'an passé à la dernière minute du premier Bouclier de Brennus de leur histoire.

L'ouvreur du Stade rochelais Antoine Hastoy (c) lors du match de playoff du Top 14 face à Toulon, le 15 juin 2024 au Stade Mayol AFP/Archives

Le demi d'ouverture international n'a repris la compétition que fin mars après s'être gravement blessé à un genou, mais il a vite retrouvé son meilleur niveau et son importance dans l'animation du jeu toulousain.

En son absence, Antoine Hastoy faisait partie des Bleus pendant la dernière Coupe du monde, qu'il a eu un peu de mal à digérer. Concurrencé par le jeune Hugo Reus, l'ancien Palois, excellent le week-end dernier lors du barrage victorieux à Toulon (34-29), monte en puissance en cette fin de saison, à l'image des Maritimes.

. Dupont vs Kerr-Barlow

Le meilleur demi de mêlée (et peut-être même joueur) de la planète face à un ancien champion du monde, sacré en 2015 avec les All Blacks.

Le demi de mêlée du Stade rochelais Twaera Kerr-Barlow (d) lors du match de playoff du Top 14 face à Toulon, le 15 juin 2024 au Stade Mayol AFP

Décisif contre le Leinster en finale de Champions Cup (31-22 a.p.) le mois dernier, dans un registre inhabituel de "gratteur", Antoine Dupont apporte confiance et leadership aux Rouge et Noir, en plus de ses qualités rugbystiques hors du commun.

A La Rochelle depuis 2017, Tawera Kerr-Barlow, numéro 9 à la fois puissant et dynamiteur, en est l'un des joueurs les plus influents. Son retour aux affaires après deux mois d'arrêt a fait beaucoup de bien à son équipe dernièrement.

. Cros vs Jegou

Infatigable défenseur, François Cros est l'un des hommes de base du Stade toulousain, son club formateur. Français le plus régulier du dernier Tournoi des six nations, il forme avec Jack Willis et Alexandre Roumat une troisième ligne à la complémentarité redoutable.

Le diplômé de podologie aura face à lui vendredi une étoile montante du rugby tricolore, Oscar Jegou, sacré champion du monde l'an passé avec les Bleuets.

Suspendu à l'automne pour avoir consommé de la cocaïne en soirée, le joueur de 21 ans est sur la voie de la rédemption avec des performances de haut niveau depuis plusieurs semaines.

"C'est un jeune joueur qui est en train de monter et d'accumuler de l'expérience et du rythme au plus haut niveau", relève Cros. "Il fait beaucoup de bien à La Rochelle. Dans le domaine aérien notamment, mais aussi au niveau du combat".

. Flament vs Skelton

Le duel des mastodontes entre Emmanuel Meafou et Will Skelton, donnés à 2,03 m et 145 kg tous les deux, n'aura pas lieu: touché à une cuisse en finale de Champions Cup, le deuxième ligne toulousain est forfait.

Le deuxième ligne du Stade toulousain Thibaud Flament lors de la demi-finale de la Champions Cup face aux Harlequins, le 5 mai 2024 à Toulouse AFP/Archives

Il cède son numéro 5 à Thibaud Flament, un joueur au profil différent, moins puissant, mais plus mobile et aérien.

L'international français, davantage à son aise avec le 4 dans le dos, aura fort à faire avec l'Australien Skelton, monstre d'expérience et clé de voute du pack rochelais.

. Baille vs Atonio

Les deux piliers de l'équipe de France pousseront pour une fois face-à-face en mêlée sur la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux.

Un exercice dans lequel excelle particulièrement le "droitier" rochelais Uini Atonio, au tonnage supérieur (1,96 m, 145 kg).

Le "gaucher" toulousain Cyril Baille (1,82 m, 118 kg) est lui l'archétype du pilier moderne. Impeccable sur les basiques du poste, il est aussi plutôt habile de ses mains et assure la continuité du jeu toulousain.