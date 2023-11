Top 14: Pau chipe la tête au Stade français, Penaud puissance quatre

La Section paloise a repris la tête du Top 14 au Stade français après sa victoire face aux Parisiens (30-6), lors de la 8e journée, également marquée par le quadruplé inscrit par l'ailier de l'UBB Damian Penaud.

. Pau retrouve la tête

La Section paloise avait quitté la première place à l'issue de la cinquième journée. Elle l'a reprise samedi au Stade français en s'imposant sereinement (30-6) face à des Soldats roses encore en manque d'efficacité dans le camp adverse.

Comme lors de leur défaite face au Racing 92, les joueurs de Karim Ghezal et Laurent Labit ne sont jamais parvenus à prendre le meilleur sur une défense paloise qui a bien relevé la barre après les 35 points encaissés face à Bayonne.

L'ailier de Pau Theo Attissogbe (g) contre le Stade Français, le 25 novembre 2023 à Pau AFP

A l'inverse, les Palois ont su profiter de l'indiscipline des Parisiens en première période pour engranger des points et creuser un écart définitif grâce à la botte de leur demi-d'ouverture Joe Simmonds, désormais seul meilleur réalisateur du Top 14, et suite à un deuxième essai inscrit par le deuxième ligne Mickael Capelli, alors que les Parisiens étaient réduit à 14.

. Penaud express

Pour sa première à Chaban Delmas, Damian Penaud a fait parler la poudre pour porter Bordeaux-Bègles vers un large succès face à Perpignan (46-22).

Auteur d'un premier essai après seulement 81 secondes de jeu, l'ailier de l'UBB en a inscrit quatre au total en première période. Il est devenu le septième joueur à avoir réalisé cette performance en Top 14 et le premier depuis le quadruplé inscrit par Louis Picamoles avec Montpellier en 2018, lors d'une victoire face à Toulouse (66-15).

Après une première période à sens unique, les Catalans ont relevé la tête inscrivant deux essais au retour des vestiaires, mais l'UBB a fait de même pour sécuriser son bonus offensif et remonter provisoirement à la sixième place du classement.

. Pas d'effet Collazo/Laporte

Nouveau staff mais même résultat. Une semaine après l'arrivée du duo Patrice Collazo et Bernard Laporte au secours du MHR, les Héraultais se sont de nouveau inclinés, pour la septième fois consécutive, face à Oyonnax (26-21).

L'entraîneur de Montpellier Patrice Collazo (d) et l'ailier Gabriel N'gandebe avant le match contre Oyonnax, le 25 novembre 2023 à Montpellier AFP

Incapables de prendre l'avantage malgré une double supériorité numérique en fin de première période, les coéquipiers de Yacouba Camara ont payé cher ce manque de réalisme encaissant, après la pause, deux essais venus offrir la victoire au promu Oyonnax.

Dans les autres rencontres de la journée, Toulon a déroulé face à Castres (41-19), malgré le carton rouge reçu par l'arrière varois Jeremy Sinzelle à la 47e minute, et remonte provisoirement à la deuxième place du Top 14. De son côté, Lyon a résisté au retour bayonnais pour s'imposer (42-29) et mettre fin à une série de trois défaites consécutives.

La 8e journée du Top 14 se poursuit samedi, avec le choc entre Toulouse et Clermont (21h05), et se termine dimanche par le duel entre La Rochelle et le Racing 92 (21h05), où les premières minutes en Top 14 de Siya Kolisi sont attendues.