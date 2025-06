Top 14: Posolo Tuilagi de retour en force, bientôt de retour en Bleu?

Eloigné des terrains pendant plus de six mois, le massif deuxième ligne de Perpignan Posolo Tuilagi revient au meilleur moment pour l'Usap, qui tentera samedi à Grenoble de se maintenir en Top 14, et vise une place avec les Bleus lors de la tournée estivale en Nouvelle-Zélande.

Entre fin septembre dernier et mi-avril, le physique plus qu'imposant de Tuilagi, fort de ses 147 kg pour 1,92 m, a cruellement manqué au sein du pack catalan.

Le 28 septembre, sur la pelouse d'Aimé-Giral, le N.5 avait dû laisser les siens après un quart d'heure de jeu, victime d'une double fracture du tibia et du péroné.

A tout juste 20 ans, le fils de l'ancien troisième ligne des Samoa et de Perpignan (2007-2015) Henry Tuilagi connaissait là le premier gros coup d'arrêt d'un début de carrière impressionnant.

"plus-value"

Irrésistible dans ses percussions grâce à des mensurations hors-normes, il a très vite fait parler sa capacité à faire jouer après lui pour s'installer dans les catégories de jeunes, puis à l'Usap et même connaître ses cinq premières sélections avec le XV de France en 2024.

Son retour était attendu par le staff du manager catalan Franck Azéma, à l'orée d'une fin de saison tendue, avec la lutte pour le maintien en toile de fond. Le deuxième ligne a peu à peu retrouvé son niveau au fil du printemps, et sa montée en puissance arrive à point nommé après une reprise frustrante contre le Racing 92 le 19 avril et un carton jaune cinq minutes après son entrée sur le terrain.

Il vient d'ailleurs d'enchaîner deux prestations dignes de son rang, à La Rochelle (défaite 38-15) puis à domicile lors du dernier match de la saison régulière, remporté 42-35 contre Toulouse. Auteur d'un essai en puissance pour sonner la révolte des siens face aux champions de France, il a remporté neuf duels en disputant les 80 minutes, chose rare pour un joueur d'une telle corpulence.

"On est très content de le voir revenir à ce niveau de jeu après une grave blessure, c'est évidemment une grosse plus-value pour nous", affirme le troisième ligne Alan Brazo.

"Il est plein d'énergie, il met l'équipe dans l'avancée, il apporte de la fraîcheur. Quand on est à côté d'un Posolo à ce niveau-là, c'est plus facile", assure celui qui a fait ses adieux à Aimé-Giral samedi dernier après 11 ans au club.

"Ovni"

Le manager Franck Azéma se frotte évidemment les mains au moment d'aligner le nom de Tuilagi sur la feuille de match: "Posolo monte en régime depuis plusieurs semaines. Il a été fort contre Toulouse, notamment dans ses déplacements et ses impacts défensifs mais je sais qu'il en a encore gros sous la pédale."

"Son retour fait partie des choses positives de notre fin de saison", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Posolo Tuilagi (droite), lors d'un match avec l'équipe de France contre l'Argentine, lors de la dernière tournée d'été, le 13 juillet 2024 à Buenos Aires AFP

Une fin de saison qui reste à conclure pour les Catalans. Malgré son retour et le succès face à Toulouse, l'Usap n'a pu s'extirper de la 13e place de barragiste, et jouera sa peau en match d'accession sur la pelouse de Grenoble samedi (18h00).

Tuilagi et Perpignan ont déjà connu un tel rendez-vous en Isère. En 2023, le club s'était sauvé en l'emportant face à Grenoble, avec notamment un essai de son prodige.

Un revers lors de ce match crucial et une relégation pourraient-ils remettre en question son avenir dans les Pyrénées-Orientales, alors que Tuilagi a prolongé en janvier jusqu'en 2028? Les dirigeants de l'Usap se montrent confiants, assurant que l'avant resterait quoiqu'il arrive.

Apprécié par le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié, qui voit en lui un de ces "ovnis" produits par le rugby français, il devrait en revanche bien partir après ce dernier match, au moins temporairement. Direction Marcoussis d'abord, puis la Nouvelle-Zélande avec le XV de France, pour sa deuxième tournée estivale consécutive.