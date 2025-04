Top 14: pour Toulon, une saison loin d'être finie malgré l'élimination en Champions Cup

Malgré la cruelle élimination en Champions Cup, l'optimisme et l'ambition demeurent à Toulon pour cette fin de saison où le club, troisième du Top 14, a encore une belle carte à jouer et doit le confirmer samedi contre Clermont (21h05).

Juste après la défaite en quarts de finale contre Toulouse par une pénalité de Thomas Ramos après la sirène (21-18), le pilier varois Jean-Baptiste Gros l'assurait à l'AFP: "On ne va pas baisser la tête (...) Il faudra se servir de ce match pour la suite, on a un groupe qui manque d'expérience en phase finale. On va rester soudés jusqu'au bout".

Un discours à la tonalité positive que les hommes de Pierre Mignoni ont tenu toute la semaine pour évacuer leur premier revers de la saison au stade Mayol.

"Le jour du match, ils étaient tous très tristes. Lundi et mardi, c'était encore très difficile, il faut le reconnaître. Je pense que le meilleur remède est d'analyser et de comprendre notre défaite pour basculer sur le match face à Clermont et ensuite la fin du championnat", a pourtant expliqué Pierre Mignoni en conférence de presse jeudi.

L'équipe toulonnaise a donc rapidement décortiqué sa prestation face au Stade toulousain pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné mais également pour noter les points positifs.

Le deuxième ligne international anglais de Toulon David Ribbans s'empare du ballon lors du quart de finale de Champions Cup contre Toulouse, à Toulon, le 13 avril 2025 AFP

"On a soldé ce match. Perdre à la dernière seconde, avec ce scénario, c'est très dur, mais on a compris pourquoi on a perdu. Ce n'est pas par hasard. Mais la rencontre ne se résume pas qu'à la dernière action, elle a duré 80 minutes, c'est ça qu'il faut retenir", a poursuivi l'ancien demi de mêlée.

"Beaucoup de certitudes"

Le manager toulonnais a tenu un discours très positif jeudi sur la prestation de ses hommes et l'évolution de son équipe.

"Notre parcours nous a apporté beaucoup de certitudes. On voulait bien figurer dans cette compétition, l'objectif a été atteint avec un quart de finale à domicile. On n'est pas encore prêt pour franchir la marche qui mène aux demi-finales mais je préfère perdre cruellement comme ça plutôt que d'encaisser 30 ou 40 points à la maison, ce qu'on aurait fait il y a trois ans", a-t-il assuré.

Place désormais au retour en Top 14 pour le RCT, seulement six jours après cette désillusion européenne. Clermont, sixième du classement et qui se bat pour une place en phase finale cette saison, se déplacera à Mayol avec l'ambition d'y gagner pour la première fois depuis 2011, leur victoire en 2016 ayant été obtenue au Vélodrome de Marseille.

"Il faut se remobiliser mais il n'y a pas besoin de faire de grands discours. Tout le monde veut repartir de l'avant, on n'a pas trop le temps de cogiter. Il nous reste six matches pour nous qualifier en demi-finales et rester invaincus en Top 14" à domicile, a précisé le talonneur Mickaël Ivaldi en conférence de presse.

L'arrière français de Toulon, Melvyn Jaminet, pendant le quart de finale de Champions Cup contre Toulouse, au Stade Mayol, le 13 avril 2025 AFP

Il leur reste pour cela trois matches en phase régulière, mais avec toujours l'atmosphère des matches couperets avec Clermont samedi, l'actuel leader Toulouse lors de la 23e journée (délocalisé au stade Vélodrome, NDLR) et enfin son dauphin l'Union Bordeaux-Bègles (25e journée).

"En tant que coach, c'est un beau challenge qui arrive. Aujourd'hui, la Champions Cup est terminée, il faut repartir de l'avant et retrouver la joie et le plaisir de gagner. On doit se concentrer sur Clermont, il ne faut penser qu'à ce qu'on doit faire sur le terrain", a conclu Pierre Mignoni.