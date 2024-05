Top 14: Stade français-UBB et La Rochelle-Pau, ça va chauffer

Le deuxième ligne sud-africain du Stade Français, JJ Van Der Mescht (c.), lors du match de Top 14 contre le Stade Toulousain, à Toulouse, le 12 mai 2024

Vous reprendriez bien un peu de suspense? La 24e journée du Top 14 est là pour vous en donner ce week-end, avec une finale avant l'heure entre le Stade français et Bordeaux-Bègles, et un choc entre la Rochelle et Pau pour le gain de la sixième place qualificative.

. Stade français-UBB, à couteaux tirés

Après Toulouse (1er, 70 points), Bordeaux-Bègles (3e, 63 pts): en huit jours, le Stade français (2e, 67 pts), en tête du championnat depuis février jusqu'à ce que les hommes d'Ugo Mola ne l'en délogent le week-end dernier, aura joué deux finales avant l'heure.

Si la rencontre face au Stade toulousain a ressemblé plus à une démonstration de la part des champions de France en titre (49-18) qu'à une confrontation d'égal à égal, les Soldats Roses espèrent que celle face à l'UBB, en pleine confiance après trois victoires de rang, leur permettra de montrer un tout autre visage.

Avec en ligne de mire un ticket direct pour les demi-finales: "c'est un match très important pour nous", a confirmé Laurent Labit, le directeur du rugby du Stade français, pour qui le club parisien "se doit d'être parmi les meilleurs car c'est sa place".

. Toulouse à Montpellier mais la tête à Londres

A une semaine d'une finale cruciale de Champions Cup pour le Stade toulousain, face au Leinster à Londres le 25 mai, le court déplacement samedi à Montpellier (13e, 40 pts), à la lutte pour le maintien, ferait presque figure de caillou dans la chaussure du club rouge et noir, en quête d'une sixième étoile européenne.

Mais gare, prévient Laurent Thuéry, l'entraîneur de la défense toulousaine, "on sait qu'ils vont nous attendre", avant de préciser qu'une "bonne partie des joueurs" qui seront convoqués pour le déplacement à Londres seront ménagés.

L'entraîneur français de Toulouse, Ugo Mola, lors de la rencontre de Top 14 contre le Stade Français, à Toulouse, le 12 mai 2024 AFP

"Je ne suis pas inquiet sur l'engagement qui sera mis (par les joueurs titularisés à Montpellier, ndlr)", a affirmé à l'AFP le demi d'ouverture du Stade, Romain Ntamack. "On a des mecs qui s'envoient fort tout le temps aux entraînements, qui pour certains rongent leur frein et à chaque fois qu'ils jouent font de super prestations".

Côté MHR, on se veut bravache: lors de "ces trois derniers matches, il ne faut pas qu'on se pose de questions (mais) qu'on se lâche et qu'on donne tout", a lancé l'arrière héraultais Julien Tisseron.

. La Rochelle et Pau, pour le Top 6

Un seul petit point sépare La Rochelle (6e, 56 pts), en plein doute après avoir été dans la lumière l'an dernier (deuxième titre en Champions Cup, finaliste du Top 14), de son immédiat poursuivant Pau (7e), qui réalise de son côté l'une de ses plus belles saisons.

Restant sur deux défaites d'affilée en championnat, le club à la Caravelle doit absolument l'emporter dans son antre de Marcel-Deflandre pour se rassurer et conforter sa place dans le Top 6, synonyme de qualification pour les phases finales.

Mais la Section, qui a beaucoup de mal à gagner hors de ses terres (neuf défaites en onze matches), vendra chèrement sa peau: "ça va cogner et il va falloir répondre présents au risque de se faire rouler dessus", a reconnu le talonneur béarnais Romain Ruffenach.

L'arrière australien de Pau Jack Maddocks (d.) marque un essai lors du match de Top 14 contre Oyonnax, à Pau, le 11 mai 2024 AFP

Dans les autres rencontres de cette 24e journée, il faudra suivre la réaction à Lyon (12e, 47 pts) du Racing 92 (5e, 57 pts), qui alterne le bon et le moins bon cette saison et vient d'enchaîner deux défaites.

Samedi également, Bayonne (11e, 48 pts) recevra Perpignan (9e, 53 pts), tandis que Castres (8e, 54 pts) se déplacera à Clermont (10e, 51 pts). Enfin, le promu Oyonnax (14e, 30 pts) pourrait entériner dès ce week-end sa redescente en Pro D2 l'an prochain si Toulon (4e, 59 pts) l'emporte dans l'Ain.