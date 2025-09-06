Top 14: Toulon et le Stade français bien lancés, Bayonne s'offre Perpignan

Le
06 Sep. 2025 à 17h05 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'ouvreur bayonnais Joris Segonds avant de frapper une pénalité lors du match face à Perpignan au stade Aimé-Giral le 6 septembre 2025.

L'ouvreur bayonnais Joris Segonds avant de frapper une pénalité lors du match face à Perpignan au stade Aimé-Giral le 6 septembre 2025.

AFP/Archives
Matthieu RONDEL
Partager 3 minutes de lecture

Le Stade français, tombeur aisé du promu Montauban et Lyon, qui a balayé le Racing 92 samedi ont idéalement lancé leur saison lors de la première journée du Top 14, tout comme l'Aviron Bayonnais, victorieux à Perpignan.

. Bayonne se paye enfin l'Usap

Depuis la saison 1970-1971, année de sa dernière victoire à Aimé-Giral, l'Aviron Bayonnais voyait d'un mauvais oeil les déplacements en Catalogne se profiler. Au terme d'un match débridé, les Basques, demi-finalistes en juin, ont pris le meilleur sur des Perpignanais inconstants (26-19) et chassent un peu les nuages apparus cet été pour des tensions dans l'organigramme. Bayonne a su se montrer plus patient face aux fulgurances catalanes, incarnées par les deux essais inscrits juste avant la pause pour prendre l'avantage. Mais le 2/5 face aux perches du buteur de l'Usap Tristan Tedder et la solidité bayonnaise permettent aux hommes de Grégory Patat de repartir avec quatre points.

. Toulon intraitable

L'autre demi-finaliste malheureux de la dernière saison, Toulon, a conquis un succès solide à Montpellier (27-17). Privés de plusieurs cadres, les Varois ont vite écoeuré le MHR, menant 24-3 à la pause. Les Héraultais ont redressé la tête dans le sillage du capitaine Lenni Nouchi. Montpellier a poussé en fin de partie face à un RCT réduit à 14 et cantonné dans ses 22m, en vain, et laisse la victoire à l'équipe de Pierre Mignoni.

. Le Stade français balaye Montauban

Le centre du Stade Francais Tani Vili juste avant de marquer un essai face à Montauban au stade Jean Bouin, à Paris le 6 septembre 2025.

Le centre du Stade Francais Tani Vili juste avant de marquer un essai face à Montauban au stade Jean Bouin, à Paris le 6 septembre 2025.

AFP/Archives
JULIEN DE ROSA

Revanchard après une saison dernière manquée, terminée à la 12e place, le Stade français jouait gros avec la réception du promu Montauban. Portés par un excellent Louis Carbonel à l'ouverture, les Parisiens ont déroulé des offensives intéressantes, trop vives pour une défense tarn-et-garonnaise encore juste pour se mesurer à l'élite. Avec ce succès bonifié 47-24, l'équipe de Paul Gustard a idéalement tourné la page de l'exercice précédent.

. L'entame idéale de Lyon et Pau

Le LOU n'a fait qu'une bouchée du Racing 92 en balayant les Francilens 32-7 à Gerland. Les Lyonnais ont fait la différence en début de partie grâce à des essais d'Allen, Geraci et Cassang. Dans le deuxième acte, les Rhodaniens ont pu gérer, alourdissant quelque peu le score grâce à une nouvelle réalisation de Dylan Cretin, synonyme de bonus offensif.

Les joueurs de Pau qui célèbrent leur victoire face au Castres Olympique au stade Pierre Fabre à Castres, le 6 septembre 2025.

Les joueurs de Pau qui célèbrent leur victoire face au Castres Olympique au stade Pierre Fabre à Castres, le 6 septembre 2025.

AFP/Archives
Valentine CHAPUIS

La Section paloise a de son côté réalisé un joli coup en allant s'imposer à Castres 17-15. Les Palois, candidats déclarés à la qualification en phase finale en fin de saison, l'ont emporté à Pierre-Fabre où le CO n'avait plus perdu depuis le mois de décembre 2024, contre Bordeaux-Bègles. Les Béarnais ont pu s'appuyer sur la botte fiable de leur buteur Joe Simmonds (12 pts). Une réussite qui a maintenu sa formation en tête durant tout le match, avant que l'arrière Jack Maddocks ne vienne porter le coup de grâce avec un essai à la 74e.

Sport
FRANCE

Dans le même thème - Sport

L'attaquant français Ousmane Dembélé blessé lors du match de qualifications à la Coupe du monde 2026 contre l'Ukraine, le 5 septembre 2025 à Wroclaw (Pologne).
Sport

Equipe de France: Dembélé et Doué touchés, gros coups durs pour le PSG

Mam Jaiteh (à droite) à la lutte avec Deni Avdija lors du match de poule de l'Euro de basket entre la France et Israël le 31 août 2025 à la Spodek Arena de Katowice (Pologne).
Sport

Euro de basket: Mam Jaiteh, pivot arrivé à un tournant

Marc Soler, de l'équipe UAE, célèbre sa victoire en franchissant la ligne d'arrivée de la 14e étape de la Vuelta samedi, au sommet de la Farrapona.
Sport

Tour d'Espagne: Soler s'impose en solitaire, Vingegaard résiste aux UAE

48.85341, 2.34121

À la une

Afrique

Flottille pour Gaza : quel rôle de l'Afrique dans ce convoi humanitaire ?

International

Au Liban, le Hezbollah "ne renoncera" pas à ses armes

International

Appel à évacuer Gaza-ville, tour bombardée... que retenir de l'offensive israélienne de la journée de samedi ?

International

Raid dans une usine américaine: plus de 300 Sud-Coréens concernés, selon Séoul

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

International

Au Vatican, un premier pèlerinage LGBT+ pour plus de diversité dans l'Eglise

International

"Notre économie est en péril" : pour contrer les États-Unis, le Canada lance des grands projets d'infrastructure

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

Les Mots de la paix

Commerce, diplomatie, engagement militaire... La Chinafrique, une coopération stratégique