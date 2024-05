Top 14: Toulon se défait de Lyon et grimpe sur le podium

Toulon, longtemps malmené sur sa pelouse, s'est finalement imposé (30-24) face à Lyon samedi, lors de la 23e journée de Top 14, pour conforter sa place parmi les six premiers du classement.

A trois journées de la fin, les Varois grimpent même provisoirement sur le podium du championnat après avoir signé une quatrième victoire lors des cinq dernières rencontres.

Lyon (12e) qui a tout donné jusqu'à la sirène pour tenter de créer la surprise au stade Mayol, perd finalement le point de bonus défensif dans les derniers instants et ne compte plus que sept points d'avance sur Montpellier (13e).

Les hommes de Pierre Mignoni espéraient sûrement une rencontre plus tranquille en ouvrant le score dès la dixième minute de jeu grâce au trois-quarts néo-zélandais Leicester Fainga'anuku. Seulement, ils n'ont jamais réussi à creuser l'écart dans le premier acte.

Le LOU en a donc profité dès le retour des vestiaires pour revenir à trois points mais le sauveur du RCT a une nouvelle fois été Baptiste Serin.

Le demi de mêlée international a réalisé deux coups de pied décisifs pour offrir des essais aux trois-quarts Gabin Villière (56e) et Jiuta Wainiqolo (64e) et ainsi permettre à son équipe de résister au retour lyonnais orchestré par les avants et le meilleur marqueur du championnat, le demi de mêlée Baptiste Couilloud, auteur de son 14e essai de la saison (70e).

Même sans briller, Toulon fait le travail devant son public avant de se déplacer à Oyonnax samedi, alors que Lyon recevra le Racing 92 pour tenter de se rapprocher un peu plus du maintien en Top 14.