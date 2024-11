Top 14: Toulouse assure, La Rochelle trébuche, l'UBB dans la douleur

Le leader toulousain a gardé son rythme en s'imposant au Racing 92 samedi lors de la 11e journée du Top 14, tandis que ses poursuivants La Rochelle, battu par Vannes, et Bordeaux-Bègles, vainqueur au forceps de Montpellier, ont été à la peine à domicile.

. Le Racing craque face à Toulouse

Archidominés par Toulouse pendant la première période, les Racingmen, menés seulement 11-0 à la pause en étant privés de ballon, ont fait preuve de caractère pour infliger un 17-0 en début de deuxième période aux champions en titre.

Mais Toulouse reste intraitable: en difficulté au but (deux pénalités et une transformation manquées), Ramos n'a pas tremblé pour transformer l'essai tardif de Merkler et passer une dernière pénalité, pour offrir une nouvelle victoire aux Rouge et Noir (21-17), toujours leaders.

Le Racing enchaîne lui une deuxième défaite après la déculottée dans le derby francilien (40-24), et est en plein doute, malgré sa 8e place.

. La Rochelle chute contre Vannes

Le troisième ligne de Vannes Francisco Gorrissen célèbre la victoire face à La Rochelle, à La Rochelle, le 30 novembre 2024 AFP

Accrochés 7-7 à la pause par le promu vannetais, les Maritimes pensaient avoir comme d'habitude fait la différence avec leurs avants, le talonneur Quentin Lespiaucq y allant de son essai - et son doublé - après un maul (44e).

Mais les Bretons, battus 37-29 la semaine passée par l'UBB après avoir mené 29-0, ont non seulement du coeur mais aussi des intentions de jeu, et ont répliqué avec un bel essai de Ruru, concluant une percée de Théo Costossèque (52e).

Portés par une mêlée conquérante et la botte de Maxime Lafage en deuxième période, les Vannetais ont finalement validé avec la manière leur premier succès à l'extérieur en Top 14 (23-14).

. L'UBB dans la douleur

Les Bordelais, toujours deuxièmes à deux points de Toulouse (39 contre 37), se sont fait peur à domicile face à Montpellier (9-6) dans une triste rencontre.

Solides en conquête, les Héraultais ont bousculé l'UBB et son pilier Ben Tameifuna, qui a souffert le martyre en mêlée pour son retour, au point que la meilleure attaque du championnat ne menait que 3-0 à la pause.

Deux pénalités de Lucu ont permis à l'UBB de se sortir de ce mauvais pas, dans une deuxième période toujours aussi brouillonne.

. Clermont poursuit sur sa lancée

L'ailier de Clermont Lucas Tauzin (D) court vers l'en-but lors de la rencontre face à Castres, à Clermont-Ferrand, le 30 novembre 2024 AFP

Après avoir décroché leur premier succès à l'extérieur à Lyon la semaine passée, les Clermontois ont confirmé leur dynamique face à Castres (54-10), et grimpent sur le podium (3e, 32 points).

Toujours intraitables à domicile, les hommes de Christophe Urios ont fait parler la puissance de leur pack pour inscrire trois essais (Massa 14e et 24e, Ceyte 19e), et virer largement en tête à la pause (21-10), avant de largement sécuriser leur bonus offensif en deuxième période.

. Lyon et Perpignan font la grimace

Dans le match de la peur entre deux équipes qui comptaient quatre défaites consécutives, Pau a tiré son épingle du jeu, en s'imposant 29-15 sans laisser le bonus à son adversaire du jour, malgré un doublé du Géorgien Davit Niniashvili, et remonte à la 10e place.

Le troisième ligne de Toulon Charles Ollivon (C) est plaqué pendant la rencontre face à Perpignan, à Perpignan, le 30 octobre 2024 AFP

Le LOU, 13e, a également perdu gros avec la blessure de son demi de mêlée Baptiste Couilloud, touché au coude sur un déblayage dangereux.

Plus tard dans la soirée, Perpignan, balayé à Toulouse la semaine passée (41-9), a plié à domicile face à Toulon (22-13) et reste 11e, sous la menace du Stade français qui se déplace à Bayonne dimanche (21h05).

Dans une rencontre longtemps fermée et aux défenses hermétiques, les Catalans ont cédé les premiers après avoir reçu un carton jaune, encaissant un essai de Priso (51e). En tête 22 à 6, le RCT a ensuite verrouillé la rencontre, malgré une erreur sur un renvoi aboutissant à un essai d'Oviedo (55e), et prend la 4e place, à égalité de points avec l'ASM (3e, 32 points).